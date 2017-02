Modenantiquaria 2017: date, biglietti e orari della più longeva fiera d’antiquariato d’Italia

Torna il consueto appuntamento con Modenantiquaria, la più antica fiera italiana dedicata all’antiquariato: in particolare, in questo 2017 andrà in scena la XXXI edizione della manifestazione che presenterà al pubblico tre saloni ovvero la stessa Modenantiquaria ma anche Petra ed Excelsior.

Modenantiquaria 2017 è alle porte: si terrà infatti dall’11 al 19 febbraio – negli spazi di ModenaFiere – la XXXI edizione della fiera italiana più longeva tra quelle dedicate al mondo dell’antiquariato. La manifestazione sarà anche l’occasione per presentare al pubblico – oltre a quello principale – anche i saloni Petra ed Excelsior, rispettivamente dedicati alle decorazioni per esterni e alla pittura italiana dell’Ottocento. Quest’anno, in particolare, Modenantiquaria proporrà numerose novità tra cui le circa 100 nuove gallerie, da Apolloni Roma a Lampronti Londra.

“Vogliamo divenga veramente piacevole concludere un buon affare in un clima raffinato e cordiale sorseggiando magari un bicchiere di bollicine, in spazi accoglienti e coinvolgenti circondati da pura “bellezza”. Le nostre Gallerie attentamente selezionate, proporranno ‘vere eccellenze’ e noi di ModenaFiere abbiamo ritenuto necessario aggiungervi l’atmosfera e la giusta ambientazione per rendere davvero unica una visita a ModenaAntiquaria. Il clima che si respira intorno alla manifestazione è di grande attesa. ModenaAntiquaria è entrata per sua forza nella Top List delle manifestazioni che meritano essere viste. Anche all’estero è cresciuta l’attenzione nei nostri confronti in modo esponenziale” ha commentato Paolo Fantuzzi, Amministratore Delegato di ModenaFiere. Modenantiquaria sarà infine visitabile con i seguenti orari: