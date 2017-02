Modena Buk Festival 2017: i dieci anni della fiera della piccola e media editoria

Al via Modena Buk Festival 2017, la manifestazione dedicata alla piccola e media editoria che porterà al Foro Boario di Modena oltre 100 case editrici indipendenti, 60 incontri e numerose anteprime. L’edizione di quest’anno, oltre a segnare il decimo compleanno, avrà anche un’attenzione particolare all’attualità.

Si terrà il 18 e 19 febbraio il Modena Buk Festival 2017, la decima edizione della fiera della piccola e media editoria. Inaugurato dal presidente del Centro per il Libro e la Lettura del Miur, Romano Montroni, il Festival avrà come ospite d’onore la casa editrice “La nave di Teseo” insieme ad Elisabetta Sgarbi. Il Moodena Buk Festival sarà anche l’occasione per incontrare numerosi ospiti nonchè per assistere a grandi anteprime.

Nel corso della decima edizione del Modena Buk Festival, infatti, verranno presentati – tra gli altri – anche il nuovo saggio di Roberto Barbolini dal titolo “Nero Wolfe in via Pastrengo e altri incontri ravvicinati” o “Il profumo malvagio dei tigli”, romanzo di Mario Ventura. Il Premio Speciale Buk 2017, invece, verrà assegnato alla giornalista Barbara Schiavulli che – al Festival con il libro “Bulletproof Diaries-Storie di una reporter di guerra” – per “l’impegno che unisce le qualità del giornalismo di guerra alla capacità di raccontare quei fronti attraverso le pagine di un libro”. Per tutte le info e programma completo, www.bukfestival.it.