Modelle più pagate del 2017 secondo Forbes: Gisele Bundchen perde il podio

Come ogni anno, Forbes torna con le sue celebri classifiche. Quest’oggi, in particolare, vi parliamo della top ten delle modelle più pagate del 2017; novità assoluta dell’anno è la perdita del podio da parte di Gisele Bundchen, top model che deteneva il primo posto in classifica dal lontano 2002. Tante anche le new entry, dalle giovanissime sino alla modella curvy Ashley Graham la quale – grazie alle sue collezioni di lingerie e beachwear e alle varie collaborazioni – ha guadagnato ben 5,5 milioni di dollari.

Ma quali sono le 10 modelle più pagate del 2017 secondo Forbes? All’ultimo posto troviamo la sopracitata Ashley Graham; appena sopra della modella curvy troviamo Bella Hadid e Liu Wen, le quali hanno guadagnato rispettivamente 6 milioni e 6,5 milioni di dollari. Settimo posto per Karlie Kloss, top model da 9 milioni di dollari all’anno; Rosie Huntington-Whitely si piazza invece al sesto posto con un introito totale di 9,5 milioni di dollari.

Al quinto posto – con 9,5 milioni di dollari – Gigi Hadid, sorella più grande della già citata Bella Hadid: si avvicina al terzo posto del podio, senza però raggiungerlo, Adriana Lima con 10,5 milioni di dollari. Medaglia di bronzo a Chrissy Teigen con 13,5 milioni di dollari: al secondo posto – dopo aver occupato il podio per 15 anni – la celebre top model Gisele Bundchen con 17,5 milioni di dollari di guadagni. Al primo posto – grande novità dell’anno – Kendall Jenner con 22 milioni di dollari.