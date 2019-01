E’ dallo street style che ci arrivano le prime idee su come indossare il cardigan da questo inverno fino, almeno, alla primavera. Maglione che si apre, come se fosse una giacca: bottoni o cerniera sul davanti. Benché nell’immaginario comune il cardigan sia sempre stato un po’ bistrattato poiché associato ad un abbigliamento che sa di naftalina, già dallo scorso inverno è tornato a far parlare di sé a gran voce. Già must have nella moda Autunno Inverno 2018/2019, promette di diventare la star indiscussa della prossima bella stagione.

Caro Cardigan Passepartout

Elemento indispensabile per gli outfit della Primavera 2019 come sa bene lo street style che ce lo mostra in mille varianti, tutte efficienti e decisamente valide una volta abbandonate le coperture invernali. Chi si sta chiedendo come abbinarlo e teme già sterzate troppo sporty, sia pronto a ricredersi e a tirare il freno a mano. La vera rivelazione è che il cardigan si porterà con tutto e su tutto. Sugli abiti da sera super ricamati a contrastare l’eleganza e la finezza delle elaborate lavorazioni e sui pajama pants bordati di piume, portato come una liseuse sui minidress in chiffon effetto camicia da notte o sui minishorts in combo con l’immancabile polo shirt, in un mash-up di stili che riscrive le regole tradizionali dei grandi classici del guardaroba. Miuccia come sempre detta legge, proponendo in passerella uno stile c-c-college e preppy, in cui i cardigan sono over e realizzati con la trama intrecciata tipica degli anni ’80 e ’90.

Tra cardigan in cashmere e maglie in lana a coste, modelli fatti a mano realizzati da giovani designer – come quelli artigianali di Lalo, brand knitwear made in Georgia che ha fatto dei maglioni chunky il suo trademark di stile, e i cardigan etnici e super luxury di Alanui, marchio italianissimo e super cult dei fratelli Oddi – e cardy animalier che uniscono le tendenze del momento al savoir faire di chi la materia prima la padroneggia da decenni, vedi ad esempio Pringle of Scotland. Non avrete che l’imbarazzo della scelta! E non vedrete l’ora di farvi avvolgere dal più cozy dei maglioni glam.

I cardigan sono normalmente realizzati in lana o cotone, utilizzabili da ambo i sessi, benché nati nel guardaroba maschile, poi declinati nell’abbigliamento femminile, con grande successo, soprattutto nel classico twinset: abbinata di girocollo più cardigan, di genere trés bien. Elemento jolly dell’abbigliamento a strati, già utilizzato a fine ‘800, si diffonde nella seconda decade del ‘900, grazie alle ispirazioni provenienti dallo sport, dalle tenute militari, dai marinai e pescatori.

Un po’ di storia

Correva l’anno 1853 e l’Inghilterra ed i suoi alleati combattevano contro i Russi la guerra di Crimea, nell’omonima penisola sita sul Mar Rosso, luogo soggetto a forti escursioni termiche tra in giorno e la notte, vista la sua posizione geografica. Tra gli ufficiali dell’esercito, c’era un nobiluomo, James Brudenell, settimo conte di Cardigan, che non viene ricordato per le sue gesta in battaglia, ma per un’invenzione che ha rivoluzionato il mondo dell’abbigliamento maschile e che tutt’oggi ancora utilizziamo.

Il conte, visti i continui sbalzi di temperatura del campo di battaglia, era costretto a spogliarsi più volte durante il giorno e per svolgere questa operazione doveva ogni volta scendere da cavallo. Oltre ad essere una perdita di tempo prezioso, era un’azione che lo infastidiva molto, a tal punto che un giorno, preso dalla rabbia decise di risolvere a suo modo la cosa; prese una degli spessi maglioni di lana con lo scollo a V usati a quel tempo dall’esercito, e lo tagliò lungo il petto, aggiungendo dei bottoni per unire i due lembi. Da una sciabolata del Conte nacque così il primo cardigan. Anche altri membri dell’esercito iniziarono a seguire l’esempio del conte, e in breve tempo il cardigan si diffuse tra tutti i soldati; una volta rientrati in patria divenne un capo ufficiale della moda maschile.