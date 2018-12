Moda Inverno 2018-2019: arriva la sciarpa maxi che copre tutto il corpo

Siete amanti delle sciarpe? Allora siete già un passo avanti. La moda ha già annunciato quel che sarà l’accessorio irrinunciabile dell’Inverno 2019 e che ha già conquistato diversi paesi quest’autunno: la sciarpa è e sarà grande come non mai. Diciamo che negli ultimi anni la sciarpa ha guadagnato terreno, ma anche centimetri, nel senso che è diventata sempre più ampia e lunga. Le sciarpe maxi, infatti, hanno il vantaggio di coprire le spalle, oltre che il collo, senza superare il punto vita. Per i freddolosi insomma più che un accessorio, una salvezza, vista anche la morbidezza del tessuto. L’inverno 2019 porta con sé una novità a dir poco sconvolgente: a far da protagonista sarà una sciarpa capace di coprire tutto il corpo. Una specie di maxi pullover senza maniche, con collo alto e lunga fino ai piedi. Non ci credete? Invece è proprio così. E sui social, nello specifico su Instagram, qualcuno si è già concesso l’acquisto della famigerata maxi sciarpa.

La domanda che sorge spontanea ad ogni modo è la seguente: come muoversi là dentro? Perché sarà pure calda, ma poco pratica e confortevole, questo è fuori dubbio. Sui social, come dicevamo, stanno già iniziando a girare le prime immagini dello stravagante accessorio, in lana mohair, pensato da Dukyana, azienda dell’Est Europa, specializzata proprio nella produzione di articoli all’uncinetto in versione big, dai maglioni alle sciarpe da donna e da uomo. Per ora è possibile acquistare il particolare capo d’abbigliamento solo sul sito ufficiale e su Etsy, ma siamo certe che arriverà presto anche in Italia. Staremo a vedere. Certo che una sciarpa del genere suscita una certa ilarità. Ma si può uscire con addosso una cappa di lana del genere? A quanto pare sì …