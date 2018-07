Moda Estate 2018, lo chemisier: capo must dell’estate 2018, le star lo adorano!

Tutte pazze per gli chemisier, mise semplice e trendy di questa estate 2018. Tante le star del cinema ma anche le vip nostrane stanno dimostrando di apprezzare moltissimo questo look vincente, comod e sempre chic. Un nome su tutti: Gigi Hadid che la indossa con stile e disinvoltura per essere sempre glam anche in giro in città. Quello che indossa in questa foto è firmato Alberta Ferretti, con fantasia floreale su fondo bianco, strizzato in vita da un cintura di pelle per esaltare la silhouette e dare un tocco di femminilità.

Anche Laura Pausini nel recente concerto a Cuba ne ha indossato uno molto chic firmato Versace, rigorosamente con cintura in vita che risaltava la sua nuova silhouette. Di recente Gigi Hadid è stata immortalata con indosso un modello lungo alla caviglia con stampa floreale firmato Alberta Ferretti, abbinato a una borsa Paula Cademartori e a un paio di mules. La modella era stata in precedenza anche fotografata con un altro chemisier fluttuante che le lasciava le spalle scoperte. Per entrambe le mise Gigi ha indossato una cintura per segnare il suo invidiabile girovita.

Diane Kruger a Cannes ha scelto invece un altro shirt dress degno di Vivetta, con doppia balza e con il colletto iconico del brand; l’attrice lo ha abbinato a ankle boots con lacci. C’è poi lo chemisier di Kate Bosworth, che ha optato per la semplicità, scegliendo un modello corto con bretelline, molto pratico, che ha abbinato a ballerine e borsa in colori neutri.