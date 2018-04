Moda ecosostenibile: Vivienne Westwood presenta una collezione per lo yoga

Vivienne Westwood lancia una collezione ecosostenibile di tappetini yoga abbinabili ad una borsa tracolla. I tappetini sono made in UK e realizzati interamente con materiali vegetali, tra i quali yuta e gomma naturale al 100%, sono decorati con stampe di colombe rosse e citazioni della filosofia di Dame Westwood “Mirror the World”.

“La più importante domanda filosofica che è mai stata posta è “Cos’è una buona vita?”. Una buona vita è quella che “Mirror the world”, che rispecchia il mondo. Bisogna capire il mondo attraverso l’arte e la cultura. Comprendere la genialità della razza umana e capire se stessi in relazione a questo. Sei una piccola scheggia di uno specchio che è l’esatta copia dell’intero mondo. Sei bellissimo perché comprendi la bellezza del mondo e vuoi fare ciò che puoi per salvarlo” – afferma Vivienne Westwood.

Interamente biodegradabile, il materassino è perfetto per lo yogi sensibile all’ecosistema ed è disponibile in due varianti: verde e panna. Sarà in vendita esclusivamente nelle boutique Vivienne Westwood, dove sarà disponibile anche una borsa tracolla per il materassino. La borsa è stata prodotta in Kenya da Artisan Fashion, un’azienda indipendente che supporta il lavoro di migliaia di piccoli artigiani provenienti dalle comunità più povere dell’Africa. La borsa sarà disponibile nelle varianti blu, rossa e giallo nel tessuto tradizionale keniota indossato dalla tribù Maasai, Shuka. Il tappetino e la borsa yoga saranno disponibili in esclusiva presso la Vivienne Westwood Boutique di Milano.