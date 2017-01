Moda e trend nel 2017: ecco cosa andrà quest’anno, a partire dal verde

Il 2017 arriva con i suoi nuovi trend e – preparatevi – non intende fare sconti: gli anni Ottanta continueranno a imperversare. Quali saranno le tendenze regine indiscusse del nuovo anno? Ecco una lista di cosa ci aspetta.

Preparatevi a rispolverare le spalline XXL, perché sarà decisamente il loro anno. Le collezioni P/E 2017 le hanno indicate come protagoniste assolute in entrambi le loro declinazioni: rotonde e romantiche in perfetto mood anni ’80, oppure squadrate con echi del power dressing anni ’90. E se il 2016 era stato l’anno del rosa topazio il 2017 vedrà protagonista il verde – per la precisione, come Pantone ha stabilito – il verde ‘Greenery’. Non verranno disdegnati neppure dei particolari fluo, come proposto da Ferragamo.

Punto vita scoperto e reggiseno a vista, preparatevi a sfoggiare le vostre grazie. Sulle T-shirt saranno cheap i loghi, meglio slogan impegnati o ironici. E, infine, spazio al athleisure ovvero la coniugazione dello stile da palestra con un look chic. Ne vedremo delle belle, in termini di tentativi, perché si sa che la moda è sempre una roulette russa.