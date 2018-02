Mobile World Congress 2018 data e anticipazioni: torna il più importante evento dedicato ai dispositivi mobile

E’ tutto pronto per la nuova edizione del Mobile World Congress, la più importante nonché attesa fiera internazionale dedicata ai dispositivi mobile. Appuntamento quest’anno dal 26 febbraio sino all’1 marzo 2018 presso il polo fieristico Fiera di Barcellona. Come ogni anno, l’evento vedrà arrivare nella città spagnola tutte le principali aziende produttrici di smartphone, da quelli d’alta gamma sino agli entry level.

Tante le novità proposte quest’anno al Mobile World Congress, delle quali possiamo già darvi qualche anticipazione. Archos si presenterà a Barcellona con una nuova gamma di tre smartphone formata da Core 55S, 57S e 60S: la caratteristica di tutti e tre i dispositivi è quella di unire medie prestazioni ad un prezzo davvero imbattibile. I tre smartphone Archos verranno infatti venduti rispettivamente a 89,99, 99,99 e 129,99 euro. Dopo il debutto nostalgico dello scorso anno, Nokia tornerà a Barcellona presentando – oltre probabilmente a dispositivi legati al fitness – anche il Nokia 7Plus e il Nokia 9. Per gli amanti degli smartphone vecchio stile, invece, il Mobile World Congress 2018 sarà per Nokia anche l’occasione di lanciare sul mercato europeo il Nokia 3310 in versione 4G, già lanciato in Cina.

Non solo smartphone: durante il MWC di Barcellona, infatti, sarà presente anche SEAT. Il brand automobilistico, così come lo scorso anno, presenterà in questo 2018 il suo concetto di “Easy Mobility” ovvero i piani per lo sviluppo della mobilità. Grazie alla collaborazione con Telefónica, infine, SEAT presenterà le prime forme di interazione con l’automobile pensate per i conducenti di un futuro non troppo lontano.