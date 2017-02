Mobile World Congress 2017: Nokia pronta a stupire

Manca poco al Mobile World Congress 2017 che si terrà a Barcellona da domani, 26 febbraio. Oltre ad LG, BlackBerry, Samsung o Huawei, grande protagonista di questa nuova edizione sarà Nokia con i suoi nuovi device: Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, Nokia 8 e (forse) Nokia 3310.

Cresce sempre di più l’attesa per l’arrivo di Nokia al Mobile World Congress 2017 di Barcellona: gli appassionati dovranno però aspettare ancora poco. La nuova edizione dell’evento più atteso dell’anno dedicato ai dispositivi mobile inizierà infatti domani, 26 febbraio. Ma cosa aspettarsi dal colosso finlandese dopo anni di assenza? Niente più Nokia Lumia bensì dispositivi con a bordo Android 7.0 Nugat, in linea con i top di gamma degli altri brand: in particolare, è oramai certo che Nokia presenterà Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 e Nokia 8. Tanti anche i rumors che vorrebbero un ritorno dello storico 3310.

Ma quali sono le caratteristiche tecniche dei device? Se Nokia 3 e Nokia 5 rappresentano i due device di fascia bassa e Nokia 6 quello di media-gamma, Nokia 8 è sicuramente quello che – più degli altri – fa solleticare il palato degli appassionati del settore: oltre al sistema operativo Android Nougat, infatti, il device dovrebbe avere processore Snapdragon 835, display da 5.7 pollici AMOLED qHD e due fotocamere da 24 e 12 Megapixel. Ma che ne sarà invece del Nokia 3310? Stando alle indiscrezioni questo potrebbe essere parte di una sorta di “progetto nostalgia” che punta a rivedere alcuni dei telefoni più amati di sempre: per sapere qualcosa in più, comunque, non rimane che attendere domani.