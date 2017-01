Mobile World Congress 2017 Barcellona: tutte le novità Sony

Cresce l’attesa per il Mobile World Congress 2017 di Barcellona, uno tra gli appuntamenti fondamentali per scoprire le novità proposte durante l’anno dai produttori di dispositivi e tecnologie per i dispositivi mobili. Oltre ai più chiacchierati Samsung, Nokia o Huawei, ad illustrare il piano per il 2017 anche Sony.

A poco più di un mese dall’evento, Sony ha già annunciato la sua presentazione durante il Mobile World Congress 2017 di Barcellona: l’ora X della casa giapponese è il 27 febbraio 2017 alle 8.30 locali. Ma quali sono le novità che andrà ad annunciare il colosso giapponese? Sebbene non si abbiano notizie ufficiali, è molto probabile che gli amanti del marchio vedranno finalmente arrivare alcuni degli smartphone più attesi nonché chiacchierati.

Tra le novità più probabilmente presentate da Sony al Mobile World Congress 2017 di Barcellona ci sono sicuramente due dispositivi pensati per il mercato di fascia media e dei quali per ora si conosce solamente il numero di modello, G3112 e G3221: entrambi i device monteranno il chipset octa-core MediaTek ma il primo sarà presumibilmente più economico rispetto al secondo. Il G3221 punterà invece molto in alto grazie ai suoi 4 GB di memoria RAM nonchè alla fotocamera da 23 Megapixel. Il mercato di fascia alta attende invece il successore di Sony Xperia XA, già anticipato sul web da numerosi render.