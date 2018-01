M&O Parigi 2018, Pedrali protagonista per “Home Decor” (FOTO)

Pedrali, azienda italiana che produce elementi d’arredo dal design contemporaneo per gli spazi pubblici, l’ufficio e la casa torna a Parigi per l’edizione 2018 di M&O, il punto d’incontro per i professionisti dell’home decor e dell’interior design in tutte le sue espressioni, che andrà in scena dal 19 al 23 gennaio. Situato all’interno di Now! Design A Vivre (Padiglione 7 Stand A51), la sezione dedicata ai brand premium del design internazionale, lo stand Pedrali curato dallo studio Calvi Brambilla di Milano è composto da una zona centrale caratterizzata dal color ottanio e da due nicchie che mettono in mostra le collezioni Pedrali, giocando sulla contrapposizione tra colori caldi e colori freddi.

Il progetto espositivo si ispira alle atmosfere domestiche dell’abitare degli anni ’50 delle architetture sperimentali americane Case Study Houses e valorizza la versatilità delle soluzioni d’arredo Pedrali per la zona dehors e per l’area living, che dialogano tra loro in un gioco di contrasti. I toni freddi connotano l’angolo dehors in cui spicca il design contemporaneo di Reva e di Nolita, illuminati dalla luce soffusa della lampada wireless Giravolta. Toni caldi invece per l’area indoor, all’interno della quale viene presentata anche la nuova versione di FOX, l’elegante poltroncina dal carattere distintivo disegnata da Patrick Norguet, realizzata con rivestimento in cuoio. Tra gli altri prodotti esposti spiccano le sedute Nym, realizzate in legno verniciato all’acqua che rivisitano in chiave contemporanea le tradizionali sedute Windsor inglesi, la collezione Babila, che si muove con grande agilità tra tradizione e innovazione e l’elegante poltroncina imbottita Vic.

Vernici all’acqua bio: una novità in casa Pedrali

Pedrali, da sempre attenta alla sostenibilità ambientale in tutti gli ambiti della filiera produttiva, presenta l’utilizzo esclusivo di vernici a base acqua composte per lo più da resine di derivazione vegetale, in grado di unire qualità e impegno a favore dell’ambiente. Composte per il 40% da materie prime provenienti da sostanze vegetali “di scarto”, queste vernici hanno durezza, resistenza chimica e alla luce e lavorabilità industriale paragonabili ai classici prodotti di derivazione petrolifera ma con una netta riduzione della componente fossile che permettono di poter offrire prodotti di alta qualità assolutamente in linea con le più avanzate “politiche green”. Ne derivano ambienti di lavoro più salubri e meno pericolosi, considerato il fatto che queste vernici non sono infiammabili, un minore inquinamento dell’aria e un enorme risparmio energetico con la conseguente riduzione di emissioni di CO2. L’utilizzo delle vernici ad acqua bio rappresenta un ulteriore passo in avanti da parte dell’azienda verso l’ambiente e la sostenibilità ambientale, che si traduce sia in un percorso costituito dal raggiungimento di importanti certificazioni internazionali, sia nell’applicazione costante di questi principi, parte integrante della filosofia Made in Pedrali, in tutte le fasi di produzione della collezione composta da sedute, tavoli, lampade e complementi d‘arredo.

FOX

Design Patrick Norguet

Fox è un’elegante collezione di poltroncine dal carattere distintivo e dalle dimensioni contenute. Un’architettura identificativa, definita da un mix armonico di materiali e di contrasti fra linee geometriche. Una scocca sottile sagomata in polipropilene rinforzato con fibre di vetro è incassata in un profilo in frassino curvato e arrotondato nelle sue estremità, come a voler accogliere e abbracciare l’ospite nel calore del legno. La versatilità e la funzionalità della collezione è garantita dai molteplici abbinamenti cromatici tra il legno e la comoda scocca, combinati a gambe in frassino a sezione variabile o in tubo d’acciaio che la rendono impilabile. Novità 2018: viene presentata una versione rivestita in cuoio. Materiali: scocca in polipropilene rinforzato con fibre di vetro. Profilo dello schienale in massello di frassino. Gambe in frassino con anima in acciaio o in tubo d’acciaio Ø14mm. Finiture: polipropilene sabbia, marsala, carta da zucchero, bianco o nero. Frassino sbiancato o tinto nero con vernici all’acqua. Acciaio verniciato.

NYM

Design Cazzaniga Mandelli Pagliarulo Nym è una collezione in massello di frassino che rivisita in chiave contemporanea le tradizionali sedute Windsor inglesi. Lo schienale ad arco in legno curvato si innesta in una soluzione di continuità al sedile in massello sagomato, diventando bracciolo nella poltroncina. Profili ellittici corrono lungo tutte le linee, esaltando il calore del legno al tatto e donando massimo comfort e leggerezza. La seduta è resa ancora più accogliente nelle versioni imbottite. Disponibile con gambe in frassino, slitta in tondino d’acciaio o con base girevole con meccanismo di ritorno. Materiali: sedile e schienale in massello di frassino. Gambe in frassino o a slitta in tondino d’acciaio Ø11 mm. Finiture: Frassino sbiancato, tinto nero o laccato a poro aperto, con vernici all’acqua. Acciaio verniciato. Sedile rivestito in tessuto o pelle.

BABILA

Design Odo Fioravanti

La collezione Babila si muove con grande agilità tra tradizione e innovazione, ispirandosi ad oggetti classici e senza tempo. La sedia è realizzata in multistrato a spessore variabile ed è proposta con gambe in massello di frassino, tubo d’acciaio Ø16 mm oppure a slitta con tondino Ø10 mm. La poltroncina può essere realizzata con scocca in polipropilene abbinata a gambe in tubo d’acciaio, a favore della funzionalità, oppure imbottita in tessuto o pelle e abbinata a gambe in tubo d’acciaio, per un comfort assoluto. Babila Comfort completa la collezione unendo un’ampia scocca imbottita, dalle morbide linee e con schienale inclinato, a diverse tipologie di base che ne garantiscono la massima versatilità: quattro gambe in frassino, telaio a slitta in tubo e base girevole in alluminio con meccanismo di ritorno. Il bracciolo è definito da una modanatura che percorre tutto il profilo della poltrona. Una poltrona dalle forme accoglienti e dalle dimensioni generose che si distingue per la comodità assoluta che sa regalare.

VIC

Design Patrick Norguet

Dalla rivisitazione di forme classiche nasce una collezione di poltroncine imbottite avvolgente ed elegante nella

sua semplicità. Lo schienale si solleva dal sedile rimanendo fissato solo alle estremità, a creare un’apertura che

conferisce alla seduta una sensazione di leggerezza e ne facilita lo spostamento. Le gambe in massello di

frassino si integrano perfettamente grazie ad un guscio sottoscocca. Il sedile e lo schienale possono essere rivestiti con pelli o tessuti, anche in contrasto tra loro, per garantire il massimo livello di personalizzazione. Materiali: sedile e schienale in schiumato poliuretanico, con cinghie elastiche nel sedile. Gambe in massello di frassino. Finiture: sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto o pelle. Frassino tinto nero o tinto grigio.

REVA

Design Patrick Jouin

Un elegante divano a tre posti, una poltrona lounge e un lettino da sole che si trasforma in divano: questa è l’essenza di Reva, una collezione per l’outdoor dal disegno morbido e dalle dimensioni generose, che proprio nel nome evoca atmosfere rilassanti e sognanti. Una sottile cornice perimetrale in estruso di alluminio è sorretta alle estremità da quattro gambe affusolate in pressofusione d’alluminio che ne rimarcano il disegno pulito. Il lettino dispone di uno schienale reclinabile che si solleva dalla struttura permettendo di definire l’inclinazione più confortevole; aggiungendo due braccioli e uno schienale, in tubo d’acciaio e rivestiti in tessuto, si trasforma in divano. In entrambe le soluzioni il comfort viene esaltato da morbidi cuscini che si poggiano alla struttura. A completare la famiglia un’ampia poltrona lounge che ricalca le linee della collezione e che può accogliere fino a due persone.

Materiali: cornice in estruso di alluminio, gambe in pressofusione di alluminio. Schienale e braccioli in tubo

d’acciaio Ø16 mm. Cuscini in poliuretano espanso, nella versione drenante per il lettino, rivestiti in tessuto

idrorepellente.