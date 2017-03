Mitsubishi Eclipse Cross: prezzo, caratteristiche e news del SUV Coupè atteso al Salone di Ginevra 2017

Si chiama Mitsubishi Eclipse Cross il SUV che andrà ad arricchire il settore dei crossover: è state infatti svelata una delle vetture protagoniste del Salone di Ginevra 2017 che, grazie alle sue caratteristiche, promette di essere tra le più amate dagli amanti della sportività.

Design e performance sportive per la nuova Mitsubishi Eclipse Cross che – attesa al Salone di Ginevra 2017 – mostrerà al grande pubblico il nuovo design pensato dal marchio giapponese. Ma quali sono prezzo e caratteristiche tecniche? La scheda tecnica ci mostra un SUV Coupè che – posizionato tra l’Outlander e l’ASX – misura 4,4 metri in lunghezza, 1,65 metri in altezza e presenta un passo da 2,67 metri di lunghezza. Per quanto riguarda le motorizzazioni, Mitsubishi ha già reso noto che il nuovo SUV sarà disponibile sia nella versione benzina turbo 1.5 litri con cambio automatico CVT sia in quella diesel 2.2 litri con cambio automatico a 8 rapporti. In entrambi i casi, i motori saranno affiancati al sistema di trazione integrale S-AWC a controllo elettronico.

La vera grande novità di Mitsubishi Eclipse Cross – in arrivo al Salone di Ginevra 2017 – è sicuramente il design: il nuovo SUV è caratterizzato infatti, in modo particolare, dal frontale Dynamic Shield nonchè dalla combinazione cromatica nero e argento. E’ ancora un mistero, invece, il prezzo.