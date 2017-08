Miss Italia 2017, le concorrenti si sfidano ai fornelli: “Belle anche in cucina”

Non solo il fisico, non solo il sorriso: al concorso di bellezza simbolo del Belpaese, si deve anche saper cucinare. In premio la corona, pardon il cappello e la fascia di Miss Italia Chef. Dal 6 all’8 settembre 2017 a Jesolo e in onda su La7, le trenta concorrenti dovranno dimostrare di sapersi cimentare con le ricette tipiche delle proprie Regioni di provenienza, ospitate da un esclusivo show cooking.

A loro disposizione gli strumenti del mestiere, quest’anno del Gruppo Illa, azienda italiana che da oltre 70 anni produce pentole di qualità certificata con una particolare attenzione al design e alla leggerezza. Perché l’occhio vuole la sua parte, come insegna dal 1939 il concorso dei Mirigliani; un motto che vale anche in cucina: da qui la scelta di utilizzare Olivilla, che oltre ad essere bella da portare in tavola rappresenta l’avanguardia dell’antiaderenza, con un’accortezza in più verso il consumatore contemporaneo, che predilige una cucina sana e naturale e vuole evitare i grassi senza rinunciare al gusto. Il segreto di Olivilla sta nel rivestimento brevettato Ollia-tech: il primo a base di sostanze tutte naturali: acqua e olio d’oliva. Insomma lo sponsor ideale per un concorso di bellezza.

Le tre puntate del format saranno un’occasione, oltre che per imparare ricette nuove, anche per conoscere le ragazze, il loro rapporto con i fornelli, le diete e le tradizioni gastronomiche del territorio da cui provengono. Durante la finalissima del 9 settembre 2017, si sfideranno le tre concorrenti che avranno superato le precedenti prove, cucinando il loro cavallo di battaglia con Olivilla, senza l’aggiunta di grassi di troppo.