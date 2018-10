Proprio in un’intervista a “Vanity Fair” nel novembre 2017, Miriana parlò per la prima volta di alcuni episodi di presunte avances sessuali che avrebbe ricevuto da parte del regista Giuseppe Tornatore e del produttore Massimiliano Caroletti. Ne nacque un vero scandalo. Secondo quanto raccontato a mezzo stampa dalla 44enne napoletana, il regista premio Oscar sarebbe avvenuto venti anni fa, dopo un provino per il film “La leggenda del pianista sull’Oceano“, quando Tornatore la invitò a cena fuori e provò a baciarla in maniera piuttosto aggressiva. Lei lo respinse e scappò via ma non denunciò il presunto abuso. La presunta molestia ricevuta dal marito di Eva Henger risale invece a dieci anni fa circa. Come riporta TG Com 24, “Il set è quello del film “Bastardi” di cui Caroletti è il produttore esecutivo. Stesso copione, avance, sessuali serrate e insistenti e, dopo il rifiuto, il ridimensionamento del ruolo assegnatole. Le accuse scaturirono ovviamente un seguito acceso di botte e risposte al vetriolo, alle accuse seguirono le smentite e da parte di Caroletti anche le querele. Che adesso sono sfociate in un rinvio a giudizio per la showgirl napoletana”.