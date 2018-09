Miriam Leone palpatine hot sul set: le foto piccanti stanno facendo il giro del web. A pochi giorni della tanto discussa elezione della nuova reginetta di bellezza del 2018, Miss Italia, Carlotta Maggiorana, per via delle foto di nudo che già circolavano in rete da un po’, si parla di un’altra famosa ex Miss Italia, Miriam Leone. Amatissima dal pubblico, ora attrice affermata, la bella 33enne catanese è impegnata sul set per la nuova serie 1994 (sequel di 1992 e 1993).



Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti del set della fiction che andrà in onda tra qualche mese su Sky Atlantic, le immagini sono a dir poco bollenti. Negli scatti si vede Miriam (che interpreta Veronica Castello) con Guido Caprino (Pietro Bosco). Passione, violenza, lacrime, questo racconta la sequenza di immagini: baci infuocati, palpatine, passione in spiaggia. Miriam Leone, è la protagonista di una scena hot a Sassari. Lo dice il copione, certo, ma le immagini scabrose hanno comunque colpito il pubblico. La serie tv “1994” è ideata, diretta e prodotta da Stefano Accorsi. Nella trama delle prime due stagioni, Veronica e Pietro avevano avuto una relazione, finita male. A giudicare dalle foto che immortalano alcune scene della nuova serie, tra loro potrebbe esserci un ritorno di fiamma ma ancora tormentato e comunque – almeno così pare – non con un lieto fine.

La carriera di Miriam Leone da dieci anni non fa che cavalcare l’onda del successo. Amata dal pubblico, l’attrice siciliana ha un gran seguito anche sui social, dove viene apprezzata per la sua evidente bellezza ma anche per la professionalità e lo stile, mai volgare e a tratti squisitamente retrò. “Che diva, sei splendida”, “una gioia per gli occhi”, “la Venere di Botticelli”, “Sei bella come le dive degli anni ’50”, questi sono solo alcuni dei complimenti che Miriam riceve sui social, a commento della galleria fotografica su Instagram, dove ha raggiunto i 578mila follower.