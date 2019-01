La virtual blogger Miquela Sousa, conosciuta meglio come lilmiquela, vive a Los Angeles e ha oltre 1,5 milioni di followers su Instagram. Miquela Sousa ama la moda, i viaggi e l’arte, è l’avatar fashion blogger per eccellenza: una ragazza mora con il viso lentigginoso che ha fatto breccia nel cuore del fashion system. Miquela ha 19 anni, passa il suo tempo postando su Instagram i suoi abiti preferiti, specialmente quelli di marchi famosi, proprio come una vera influencer. Miquela Sousa fa anche parte di Black Lives Matter, un movimento attivista internazionale, originario della comunità afro-americana, che si batte contro la violenza e il razzismo nei confronti delle persone di colore. Spesso si fa vedere con personaggi famosi del mondo fashion. Lilmiquela la ragazza virtuale in tutto e per tutto, generata da un computer: Miquela ha un successo indiscutibile tanto da aver rilasciato perfino un’intervista a Business of Fashion.

Lo stile super glam di Miquela Sousa

Miquela Sousa è, secondo una classifica stilata dal Times, tra le dieci persone più influenti del pianeta o meglio una “non-persona”. Miquela con quel viso perfetto, le labbra carnose, i tratti orientali e con il suo stile streetwear piace tantissimo ai suoi followers che la premiano con migliaia di like e commenti. Il marchio italiano Prada decide di assumere Miquela come sponsor, si tratta di un esperimento ben riuscito, un metodo sicuramente alternativo di promuovere la moda sui social. Miquela adora tutto ciò che è di tendenza nel mondo fashion, posta continuamente foto dove indossa outfit dal sapore anni 90’. Jeans strappati, t-shirt dalle stampe colorate e sneakers dalla forma Ninety, la virtual blogger ama giocare anche con il mondo beauty e non ci pensa due volte a cambiare look con long bob rosa bubble gum. Visti gli esiti positivi che la virtual influencer sta avendo non possiamo che affermare che: le ‘’vere’’ fashion blogger devono temerla, in un mondo dove la moda è in evoluzione verso l’hi-tech.

Il mondo della moda hi-tech

La tecnologia prende sempre più spazio nel mondo dell‘industria tessile. I nuovi tessuti hi-tech sviluppati da alcuni ingegneri dell’Università di Stanford, negli Stati Uniti, rappresentano l’innovazione del fashion system. La fibra tessile, in questo caso, è “avvolta” da uno strato di fibra di rame e uno strato di fibra di carbonio. Dai tessuti alle virtual blogger come Miquela Sousa, la tecnologia sta dominando il mondo e come obiettivo principale adesso c’è la moda. Ma sarà così facile inserire un mondo fatto di artigianalità in un contesto virtuale?