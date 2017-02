Mipel 2017 febbraio: le borse più originali delle tendenze moda Autunno Inverno [FOTO]

Si è chiusa ieri, 15 febbraio, la 111esima edizione del The Bag Show, Mipel 2017, il salone milanese dedicato alla borsa e alla pelletteria. In questa edizione di febbraio, che precede di qualche giorno la Milano Fashion Week 2017, i brand di settore hanno presentato il meglio delle collezioni accessori per l’Autunno Inverno 2017-2018: quali saranno le borse più di tendenza da avere assolutamente prima dell’arrivo della prossima stagione fredda? Ecco i trend che abbiamo scoperto a Mipel 2017 e tutto quello che c’è da sapere sulle tendenze moda 2017 borse.

Il prossimo Autunno Inverno 2017-2018 ce ne sarà davvero per tutti i gusti; borse mini e maxi, tessuti, pelle, decorazioni fantasiose e adatte ad ogni stile. Quali saranno i modelli e i trend più in voga tra le tendenze moda 2017 per la prossima stagione fredda? Quel che è certo è che torneranno modelli must have come il secchiello e la mini bag rettangolare con la catenella. Si parla di borse estremamente chic che sono state protagoniste di Mipel 2017.

Eppure non è tutto. A Mipel 2017 sono state ben rappresentate anche le maxi bag, perfette per la vita di tutti i giorni delle donne. Questo modello con le tendenze moda 2017 borse per l’Autunno Inverno si fa più morbido e meno rigido, con borse che diventano quasi sacche capientissime senza perdere il proprio animo chic. In questo caso il materiale preferito è proprio la pelle ma non mancano anche nuovi materiali green e futuristici.

E per quel che riguarda i colori più fashion per le borse dell’Autunno Inverno 2017-2018? Da quel che è stato possibile vedere a Mipel 2017 di febbraio, con la stagione fredda torneranno i classici colori scuri di questo periodo dell’anno, dal nero al marrone passando per il grigio e il viola. Eppure non mancheranno tonalità più sgargianti e importanti, senza contare che non svanirà la presenza del total white.

Credit Foto: courtesy press office Mipel