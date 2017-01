Mini Countryman 2017 dimensioni, uscita, foto e prezzo: tutto sul crossover britannico

Manca poco all’arrivo sul mercato della Mini Countryman 2017, la seconda generazione di una delle vetture più amate della casa automobilistica britannica. Ecco allora dimensioni, uscita, foto e prezzo del nuovo crossover che è rappresenta il modello più grande e più versatile della storia del brand, che conta già 57 anni.

Dopo l’anteprima mondiale al Los Angeles Motor Show tenutosi lo scorso novembre, Mini Countryman 2017 verrà lanciata ufficialmente sul mercato a partire da febbraio 2017 negli Stati Uniti e dal mese di marzo 2017 in Europa. Mini Countryman 2017 è stata completamente sviluppata ex novo portando quindi con sé notevoli progressi a livello di abitabilità, di funzionalità, di sportività e di caratteristiche premium. Tra le novità ricordiamo, in particolar modo, la versione MINI Cooper S E Countryman ALL4 con possibilità di guida elettrica. Tra le nuove caratteristiche anche l’aumento di dimensioni che porta la Countryman 2017 ad essere 20 centimetri più lunga e 3 centimetri più larga del modello precedente: la vettura potrà così godere di cinque posti “veri” all’interno dell’abitacolo. Infine, un optional assolutamente esclusivo è il Picnic Bench ovvero una superficie di appoggio variabile che fuoriesce dal bagagliaio e offre posto a due persone. I prezzi partono da 27.500 euro ma, dipendentemente dalla versione e dagli optional scelti, può arrivare molto oltre i 41mila euro.

Credit: Press Office