Mini Cooper offerte di lavoro 2018: entra nel mondo dei motori, occasione da non perdere

Mini è una casa automobilistica inglese, filiale del gruppo BMW dal 1994, specializzata in superutilitarie. Il nome Mini nacque inizialmente per un’auto specifica, ovvero una vettura nota come Morris Mini Minor e Austin Seven, lanciata dalla BMC nel 1959. Successivamente il nome si sviluppò come un marchio a sé stante, e si estese ad una gamma completa di veicoli. La prima generazione del 1959 restò in produzione fino al 2000; la nuova generazione per BMW, il cui sviluppo iniziò nel 1995, vide la luce nel 2001. La Mini era originariamente una vettura della BMC, che nel 1966 entrò a far parte della British Motor Holdings. La fusione tra BMH e Leyland Motors portò alla nascita nel 1968 della British Leyland: nel 1969 Mini diventa così un marchio a sé stante. Nel corso degli anni ottanta la British Leyland cambia nome prima in gruppo Austin Rover e poi in gruppo Rover, ma una forte crisi porta nel 1988 alla vendita del gruppo (e quindi anche della Mini) alla British Aerospace, la quale a sua volta lo cede nel 1994 a BMW. Nel 2000 il gruppo Rover viene smantellato, e BMW mantiene la sola proprietà del marchio Mini.



Offerte di lavoro Mini Cooper 2018

Lavorando con Mini uno dei Brand più coinvolgenti al mondo, la tua carriera sarà costellata da energia positiva, formazione continua ed importanti gratificazioni. Che tu sia un Venditore, un Consulente Service o un Tecnico, ci sarà spazio per la tua fantasia. Se far sorridere i clienti è il motivo per cui ti alzi dal letto la mattina, ti consigliamo vivamente di leggere le offerte di lavoro Automotive dei nostri Organizzati MINI.

Offerte di lavoro Mini Cooper 2018: posizioni aperte

Altamente motivato sarà disposto a raggiungere con il massimo impegno la soddisfazione dei Clienti e sarà fortemente motivato a crescere in un ambiente di lavoro competitivo e stimolante. Sarà un problem solver in grado di vedere le cose in modo innovativo e rendere semplici situazioni complesse. Dovrà possedere un atteggiamento sicuro, ottime doti di comunicazione e di gestione del tempo fornendo al Cliente elevati standard nella consulenza per guadagnarsi velocemente rispetto e fiducia. E’ preferibile la provenienza dal settore Automotive, tuttavia il fattore chiave per il successo è creare un’esperienza di acquisto unica per il Cliente

Attivare e mantenere le relazioni con il Cliente attraverso l’ attività commerciale.

Assicurare il raggiungimento degli obiettivi grazie ad un approccio consulenziale con il Cliente e la vendita di prodotti e servizi (ad esempio leasing, finanziamenti ed assicurazioni).

Generare Leads per il BMW Financial Services e il Team Aftersales.

Sviluppare attività di business e di networking per incrementare le vendite.

Analisi dell’area di vendita e del mercato potenziale.

Aggiornamento della documentazione a supporto e del materiale promozionale.

Mantenere e implementare il database di nominativi di Clienti acquisiti attraverso le diverse fonti di raccolta.

Presentazione della Vettura creando un’efficace relazione con il Cliente.

Proporre ed organizzare il Test Drive con il Cliente.

Gestire il processo di valutazione della vettura usata del Cliente.

Preparazione e presentazione dell’offerta commerciale.

Gestione della trattativa e della negoziazione.

Preparazione e gestione del processo contrattuale con il Cliente.

Preparazione e gestione del processo di finanziamento.

Preparazione, gestione e coordinamento della Consegna (aspetti logistici, amministrativi e di gestione del Cliente).

L’offerta di lavoro in Mini Cooper 2018

Avrai la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico, moderno e strutturato, di incontrare persone motivate e orientate all’obiettivo e di guidare una squadra di persone che condividono i gli stessi valori, invogliandoli a soddisfare e superare ogni giorno le loro aspettative e dei loro Clienti. Ti assicuriamo formazione continua e sviluppo di carriera così come opportunità in linea con i tuoi obiettivi personali e con le tue aspirazioni.