La giovanissima attrice Millie Bobby Brown indossa Christopher Kane agli Mtv Video Awards After-Party 2017. Presente alla kermesse americana per la presenza nel video ufficiale del brano “I Dare You” del gruppo The xx, estratto dall’album I See You dello stesso anno, Millie Bobby Brown è diventata famosa grazie a ruoli cinematografici come “Alice” (da bambina) in un paio di episodi della serie televisiva C’era una volta nel Paese delle Meraviglie andati in onda nel 2013.

I ruoli cinematografici di Millie Bobby Brown, nonostante la giovanissima età, sono già diversi da annoverare: tra le serie televisiva del 2014 si segnala Intruders, avendo poi modo di avere una parte di rilievo in un episodio di NCIS – Unità anticrimine e apparire anche in Modern Family e Grey’s Anatomy.

Agli Mtv Video Awards 2017 After-Party, Millie Bobby Brown ha indossato un abito della collezione Fall Winter 2017 di Christopher Kane. Come si può vedere dallo scatto si tratta di un vestito grigio elettrico accompagnato da un pantalone nero.