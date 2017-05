Mille Miglia 2017: i 90 anni della corsa in mostra a Brescia

La partenza della storica Mille Miglia da Brescia è anche l’occasione per inaugurare la mostra “90 Anni. 1000 Miglia”, esposizione che celebra appunto il grande traguardo della corsa automobilistica svoltasi per la prima volta nel 1927. Ecco allora tutti i dettagli…

“La vera sfida è il censimento globale delle auto che negli anni hanno corso la Mille Miglia. Un lavoro immenso che a oggi è ancora in corso. Abbiamo cercato di mettere in comunicazione passato e futuro: la tecnologia, che è parte integrante della mostra, ci aiuterà a coinvolgere un pubblico più ampio e a promuovere la storia della corsa più bella del mondo” ha spiegato Sandro Binelli, curatore della mostra “90 anni. 1000 Miglia”. Allestita negli spazi del Museo Mille Miglia di Brescia, quindi, l’esposizione ha come scopo quello di far conoscere la storica gara anche ad un pubblico più giovane che di quegli anni ha letto solamente nei libri di storia.

La mostra allestita a Brescia a partire da oggi, giorno di partenza della Mille Miglia 2017, racconta quindi le 24 edizione della corsa che si sono svolte tra il 1927 e il 1957. Attraverso una preziosa raccolta di automobili ma anche di tecnologie innovativi, gli avventori avranno modo di assaporare la storia di quelle vetture – tutte legate alla corsa – ma anche dei proprietari. Per info e programma completo, www.1000miglia.it.