La Cyrus presto approderà nella serie tv "Black Mirror", e al momento si sta dedicando alla promozione del suo ultimo singolo "Nothing Breaks Like a Heart", scritto insieme a Mark Ronson. Dopo averlo lanciato sui social, accompagnato – tanto per cambiare – da una foto i topless, la pop star lo ha portato sul palco del "Saturday Night Live". Il suo seno al vento ha catturato l'attenzione dei fotografi e dei presenti, poiché la giacca aperta indossata lasciava davvero poco spazio all'immaginazione. Miley Cyrus non ha rinunciato alle sue piccanti provocazioni nemmeno per la performance 'natalizia', sulle note di "Happy Xmas (War is Over)", optando per una scollatura vertiginosa di un abito micro, molto corto, quasi inguinale. Quanto al fidanzato Liam Hemsworth, su Instagram la cantante ha commentato un post che elencava le cinque doti dell'uomo perfetto, tra le quali compariva quella di saperci fare a letto. "Il mio le ha tutte: empatico, dotato di buon senso, più alto di 1,75, non un donnaiolo e sessualmente ok".