Milena Andrade negozio Milano: apre il primo Flagship per la designer del DENIM

Milena Andrade, brasiliana di origini italiane, ha fondato l’omonimo brand di jeans, iper-femminili, comodi e versatili, adatti per ogni occasione. Modelli dal fit impeccabile, che si distinguono per la ricercatezza dei materiali, la perfezione del taglio e delle cuciture, lo stile elegante e sensuale. Grazie alle sue collezioni, uniche ed innovative, frutto di anni di ricerca e di sviluppo, la designer ha conquistato una ricca community di donne di talento, forti ed ambiziose, con la voglia di realizzare i propri sogni. Sottotitolo del marchio: “The Empowering Denim”. Perché ogni donna, si sa, quando indossa il proprio paio di jeans preferiti si sente invincibile, come se acquistasse, quasi per magia, dei superpoteri!

Un ambiente curato e sofisticato per mettere in risalto e valorizzare le creazioni MILENA ANDRADE. Un flagship esclusivo nella Milano da bere per rendere protagonista indiscusso il denim. Non è per niente facile trovare il modello che calza alla perfezione e che enfatizzi i punti di forza. Troppo stretto dietro o sulla gamba, oppure tira sulla pancia o magari stringe troppo il fondoschiena. MILENA ANDRADE porta finalmente il jeans perfetto in ogni guardaroba perché sono infinite le personalizzazioni realizzabili su misura grazie anche al servizio del Personal Denim Consultant che analizzerà e studierà la forma e la silhouette di ciascuna cliente consigliandole il modello che più saprà valorizzarla. Nello spazio sarà possibile provare anche la speciale edizione delle bollicine blu 958 SANTERO Extra Dry Blu jeans MILENA ANDRADE nato dalla collaborazione tra la designer brasiliana e la nota azienda di bollicine piemontese Santero. Una combinazione “frizzante” e ricca di innovazione. Moda e beverage si incontrano in una esplosiva accoppiata.