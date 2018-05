Milano workshop di Kintsugi, quando e dove: riparare con l’oro alla ricerca della perfezione estetica

Il 12 maggio 2018 dalle 10:30 alle 17:30 in via Marsala 4 a Milano ‘Paraenti Giapponesi’ – Galleria Nobili Workshop di Kintsugi, a cura di Anima Mundi Ceramiche d’Artista, con l’intervento dello psicologo e psicoterapeuta, Mauro Pellegrini. Imparare la tecnica giapponese che permette di riparare con l’oro oggetti in ceramica andati distrutti, e usa il prezioso metallo per saldare assieme i frammenti. Il kintsugi, o kintsukuroi, significa infatti letteralmente “riparare con l’oro”, si serve di oro o argento liquido o lacca con polvere d’oro per la riparazione di oggetti, permettendo di ottenere degli oggetti preziosi sia dal punto di vista economico (per via della presenza di metalli preziosi) sia di quello artistico: ogni ceramica riparata è unica nel suo genere e presenta un diverso intreccio di linee dorate unico ed irripetibile per via del fatto che ogni ‘frattura’ della ceramica è diversa dalle altre.

Dietro questa pratica di riparazione c’è una nobile filosofia: l’idea che dal’imperfezione e da una ferita possa originarsi una forma di perfezione estetica e interiore. L’oggetto inizia un nuovo ciclo vitale assumendo una forma più preziosa. Rompendosi, la ceramica ‘riparata’ con questa tencica prende nuova vita attraverso le linee di frattura all’oggetto, che diventa quindi ancora più pregiato. Grazie alle sue cicatrici che diventano ‘preziose’ e di cui – è qui pregnante il suo senso metaforico – come nella vita non bisogna vergognarsi. La cicatrice racconta di noi (dell’oggetto in questo caso), ci connota e va valorizzata, non nascosta.

Il workshop organizzato negli spazi della Galleria si avvale della collaborazione di Mariangela Zabatino, artista visiva e ceramista che produrrà materiale destinato alla rottura da parte dei corsisti attraverso un processo catartico e trasformativo. Nel momento della ‘distruzione’ e ricomposizione subentrerà, dando un prezioso supporto, lo psicoterapeuta e psicologo Mauro Pellegrini.

Iscrizione

Massimo 11 partecipanti

Costo 120,00 euro

Sono inclusi i materiali

La tazza rotta e riparata rimane di proprietà del corsista

Per adesioni scrivere a: [email protected]