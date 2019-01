Ieri, 14 gennaio 2019, si è conclusa la Milano Fashion week per le collezioni maschili. Da Armani a Dolce&Gabbana, le passerelle sono state animante da un mix stili e nuove tendenze. Giorgio Armani è il “Re indiscusso”, ha scelto di mantenere unicamente il suo Emporio in questa edizione di metà gennaio 2019 presentando una collezione in cui lo sportswear è il protagonista assoluto. I colori sono classici: dal blu, al grigio, fino al bianco ottico e al nero per la sera. L’inverno in casa Armani sarà sicuramente molto freddo. L’utilizzo di materiali alternativi nella collezione di Armani, non mancano mai. Le pellicce ricoprono zaini, colli, scarponi e perfino sneakers. Una stravaganza mista all’eleganza è il marchio distintivo della maison.

I look delle celebrities alle sfilate uomo 2019 Milano

La settimana della moda dedicata alle collezioni Uomo per l’Autunno-Inverno 2019/20, iniziata con Ermenegildo Zegna e conclusa con Numero 00, ha regalato quattro giornate fitte di presentazioni e sfilate, dandoci un’anteprima delle tendenze del prossimo anno. Lo sportswear è il protagonista assoluto e le celebrities che hanno partecipato all’evento, ne hanno dato dimostrazione. Da Ignazio Moser e Stefano De Martino da MSGM, dove sono apparsi con i loro streetwear outfit ultra-colorati, a Fedez e Chiara Ferragni da Prada, passando per alcuni degli artisti più amati dai millennials: Sfera Ebbasta e Dark Polo Gang presenti alla sfilata di Versace. Le star sembrano amare le nuove collezioni 2019, che rappresentano un mix di fantasie, stili e colori super accessi. Una moda che potremmo definire esplosiva.

Il look preferito dei Trapper nella collezione 2019

Le star amano farsi notare e la Dark Polo Gang ha rubato la scena ai Ferragnez. Tony Effe, Wayne Santana e Dark Pyrex. La DPG si è affermata tra i maggiori esponenti della scena trap italiana: eclettici, irriverenti e amati dai giovanissimi, nelle loro canzoni è un rincorrersi di marchi e firme: «Mi piacciono Fendi e Gucci». Gli stilisti delle grandi maison, fanno a gara per averli alle loro sfilate. Paparazzati continuamente, hanno letteralmente tolto lo scettro a Chiara Ferragni e Fedez durante la sfilata di Versace. Quella bandana fantasia medusa indossata da Tony, è già il nuovo trend 2019.