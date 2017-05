Milano: The Pietrarubbia Group di Arnaldo Pomodoro approda all’Università Bicocca

L’Università Milano-Bicocca, a partire da quest’oggi, accoglie The Pietrarubbia Group, grande complesso scultoreo recentemente esposto in Piazzetta Reale, in occasione dell’antologica con la quale Milano ha celebrato i 90 anni del Maestro.

Dalla collaborazione tra l’Università Milano-Bicocca e la Fondazione Arnaldo Pomodoro nasce l’allestimento dell’opera di Arnaldo Pomodoro nella piazzetta del polo universitario. L’esposizione del complesso scultoreo The Pietrarubbia Group si inserisce all’interno del Boulevard dell’Innovazione del Distretto Bicocca, un’arteria che attraversa l’area che già accoglie opere d’arte di importanti autori italiani e internazionali come Fausto Melotti, Anselm Kiefer e Giuseppe Spagnulo. “L’opera di Arnaldo Pomodoro è simbolo di apertura e sperimentazione visiva e pone l’arte al centro dell’Ateneo progettato dalla Gregotti Associati, valorizzando l’estetica di una realtà vivace che ogni giorno accoglie tanti giovani. Il progetto dà il via a un percorso che vuole portare il quartiere Bicocca ad essere sempre più attrattivo e riconosciuto come simbolo della contemporaneità, luogo di formazione, cultura, ricerca e bellezza” ha dichiarato Cristina Messa, Rettore dell’Università di Milano-Bicocca.

The Pietrarubbia Group, attualmente esposta all‘Università Milano-Bicocca, rappresenta “l’ideale per me è ambientare le mie sculture tra la gente, le case, il verde, le vie di tutti i giorni. L’opera diviene come una creatura vivente, che muta nel volgere della luce e delle ombre, ma anche nell’incontro con le persone, creando un inconsueto dialogo che lega opera e fruitore. L’opera diviene così patrimonio di tutti e acquista una valenza testimoniale del proprio tempo: riesce a improntare di sé un contesto e lo arricchisce di ulteriori stratificazioni di memoria”.

In foto: The Pietrarubbia Group, Arnaldo Pomodoro