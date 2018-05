Milano Streeat Food Truck Festival 2018, date: va in scena il cibo itinerante

Milano Streeat Food Truck Festival: torna la kermesse del cibo di strada di alta qualità. Il festival itinerante dedicato allo street food su ruote torna a Milano, in piazza Leonardo da Vinci, nel cuore di Città Studi: l’appuntamento è tutti i giorni da mercoledì 9 a domenica 13 maggio 2018. Ape car, furgoncini, biciclette, moto e carretti, allestiti per strada con piastre, fornelli e friggitrici, esporranno una varietà di piatti di prima qualità per i visitatori. Ad accompagnare i piatti birre artigianali italiane e la musica selezionata da Claudio Trotta di Barley Arts Promotion. Protagonisti Food truck provenienti da ogni angolo del paese, essi invaderanno la Città Meneghina e daranno anima al ricco programma di Milano Food City.

In piazza Leonardo Da Vinci andranno in scena il miglior cibo da strada, le birre artigianali accompagnati da concerti live. Lo Streeat Food Truck Festival è diventato ormai un appuntamento fisso nell’agenda dei golosi meneghini. L’evento quest’anno si inserirà nel calendario di Milano Food City, la settimana che trasforma Milano nella capitale del cibo, che va in scena in tutte le sue declinazioni. Lo Streeat Food Truck Festival in Piazza Leonardo Da Vinci metterà in cattedra il cibo da strada, appunto. Gli orari sono i seguenti: Mercoledì: 18-01, Giovedì, venerdì e sabato: 11-01 e Domenica: 11-00.

Le proposte gastronomiche offerte sono le più variegate: olive ascolane Dop (Abruzzo), farinata di ceci (Piemonte), pizza fritta napoletana (Campania), hamburger di chianina (Toscana), arrosticini di pecora (Marche), frittelle di mele(Friuli Venezia Giulia), cannoli siciliani riempiti al momento (Sicilia), gnocco fritto modenese (Emilia), panino al lampredotto (Toscana), supplì romano (Lazio), arancini di riso (Sicilia), trofie al pesto e trofie di farina castagne al sugo di noci (Liguria), pasta fresca ripiena (Emilia Romagna), hamburger di fassona (Piemonte), polenta nel paiolo di rame (Trentino), patatine sieglinde novelle di Galatina Dop (Puglia), lumache (Lombardia), fritto misto di pesce (da tutta Italia), risotto giallo alla milanese (Lombardia), pasta e fagioli in crosta di pane (Lombardia),miasse di farina di mais farcite con salumi e formaggi (Piemonte), burger di tonno (Lombardia), kebab gourmet (Lombardia), pizza romana (Lazio), hamburger di angus allevato in Italia (Puglia), tramezzini gourmet veneziani (Veneto), panigacci con salumi e formaggi toscani (Toscana), baccalà alla vicentina (Veneto). Non mancheranno i piatti internazionali come poff cakes con farine e uova biologiche, kebap di angus, hot dog gourmet, churros, arepas venezuelane, gelati giapponesi, per citarne alcuni.