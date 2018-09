Milano Settimana della Moda 2018: date e programma, quest’anno tante novità

Milano al via la Milano Fashion Week Primavera/Estate 2019, dal domani, martedì 18 a lunedì 24 settembre. In programma 60 sfilate, 80 presentazioni e 44 eventi, quest’anno l’appuntamento riserverà delle novità. Segnaliamo il ritorno in passerella da parte di Byblos, Iceberg e Philipp Plein, e l’atteso debutto di marchi quali Agnona, Ultràchic, Fila, ACT N°1, Chika Kisada e A.F Vandervost. Ma queste solo alcuni dei tanti momenti imperdibili della settimana della moda a Milano.

Ecco tutti gli eventi in programma

– MARTEDì 18 SETTEMBRE

H 12.30 CURIEL COUTURE cocktail e fashion show, Corso Magenta 65. Segue lunch. Su invito

H 18 TUTTI IN FILA retrospettiva che guarda la futuro, Viale Alemagna 6. Su invito. Aperta al pubblico dal 19 al 23 settembre

H 18 CALIFORNIA DERAMING, ISOLA MARRAS & CONVERSE COCKTAIL PARTY, Via Vivaio 22. Su invito

H 19.30 NEW TALENT DISCOVERY: FRANCESCA BELLAVITA, Piazza Risorgimento 2A. Su invito

H 20 LUISA SPAGNOLI:FASHION SHOW P/E 2019 PER I 90 ANNI DELLA MAISON, segue dinner party, Piazza Duomo, Scalone Arengario. Su invito

H 20 COCKTAIL INAUGURAZIONE MOSTRA LE DONNE DI SOPHIE B, ME Milan Il Duca, Radio Rooftop, Piazza della Repubblica 13. Su invito

H 20 MATTHEW ZORPAS Make/Believe Premiere, Corso Magenta 24. Su invito

FRETTE COCKTAIL PARTY per reopening boutique e presentazione del tram brandizzato #NextStopFrette durante la fashion week, Via Manzoni 11. Su invit

– MERCOLEDì 19 SETTEMBRE

H 10 MARINA RINALDI BY FAUSTO PUGLISI, presentazione capsule collection, Piazza Liberty 4. Su invito

H 11 CHI E’ CHI AWARDS, #MUSICALOVESFASHION, Piazza della Scala 2. Su invito

H 12.30 GREEN CARPET FASHION SHOW AWARDS 2018, Conferenza stampa, Teatro alla Scala. Su invito

H 12.30 MARYLING FASHION SHOW, Via San Luca 3. Su invito

H 15.30 L’ESSENZA DELLA MODA, boutique Gismondi 1754, Baglioni Hotel Carlton, Via Senato 5. Su invito

H 18 LARUSMIANI LOVES FASUTO PUGLISI, Via Montenapoleone 7. Su invito

H 18 VOGUE TALENTS AND WHO IS NEXT?, Via Brera 15. Su invito. Aperto al pubblico dal 20 al 22 settembre, dalle 10 alle 19

H 18 DELVAUX, cocktail party boutique opening, Via bagutta 12. Su invito

H 18.30 LABO.ART INSIDE OUT, special guest Tanita Tikaram, Via Maroncelli 12. Su invito

H 18.30 EXCELSIOR Milano Opening Event Concept by Sugar and DIMORESTUDIO, Galleria del Corso 4. Su invito



H 19 OPENING PARTY MOSTRA COUPLE IN LOVE, Via della Spiga 30. Su invito. Open air dal 18 al 24 settembre in Via della Spiga

H 19 CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA – INAUGURAZIONE FASHION HUB MARKET E YOUNG DESIGNER DHL AWARD, Spazio Cavallerizze, Via Olona 6 bis. Su invito. Aperto al pubblico dal 19 al 24 settembre

H 21.30 GUCCI EVENT, Michael Clark Company Show. Via Mecenate 79. Su invito

– GIOVEDì 20 SETTEMBRE

H 11.30 MERCEDES-BENZ PRESENTA TIZIANO GUARDINI, Le Cavallerizze, Via Olona 6 bis. Su invito



H 16.30 I’M ALUMNI COLLECTION REVOLUTION, fashion show Tianyi Li powered by Istituto Marangoni, Piazza Duomo Scalone Arengario. Su invito

H 18 LA PERLA RETROSPECTIVE, Via Montenapoleone 14. Su invito

H 18 JF LONDON COCKTAIL, Via Tortona 35. Su invito

H 19 AZZEDINE ALAIA SCULPTURE. Opening, Via Clerici 5. Su invito. Aperto al pubblico dal 21 al 25 settembre, dalle 10 alle 19

H 19.30 FASHION FILM FESTIVAL MILANO, Opening con premiere del film McQueen, Via Milazzo 9. Su invito –

– VENERDì 21 SETTEMBRE

H 17.30 THE BRIDGE new show room opening cocktail, Piazza san Babila 5. Su invito

H 18 ADR BOOK SIGNING DA COIN, Piazza 5 Giornate. L’autrice Anna dello Russo ‘si mette in vetrina’. e lancia il teaser trailer del documentario Visibile invisibile. Aperto al pubblico

H18 HERNO new opening cocktail, Via Montenapoleone 3. Su invito

H 18 MOSTRA JAN FABRE THE CASTLE IN THE HOUR BLU, inaugurazione e cocktail, Building, Via Monte di Pietà 23. Su invito

H 18.30 TWINSET COCKATIL OPENING NEW BOUTIQUE, Corso Vittorio Emanuele II/Galleria Passarella 2. Su invito

H 18.30 ZANELLATO COCKTAIL PARTY INAUGURAZIONE MOSTRA DIVINE, Via Stendhal 35. Su invito

H 19.30 ATELIER GREY GOOSE, incontro con Isabella Ponti (chef) e Luca Angeli (top bartender), Anteo Palazzo del Cinema, Via Milazzo 9

H 21 LETTERE A YVES, reading spettacolo dal libro di Pierre Bergé. Segue light cocktail, Via Ciro Menotti 11. Aperto al pubblico con biglietto d’ingresso

H 21 FASHION FILM FESTIVAL MILANO, premiere italiana di Rover Blu#FFFMILANOFORGREEN, Via Milazzo 9. Aperto al pubblico

H 22 Philipp Plein After Party, Via Watt 15. Su invito

– SABATO 22 SETTEMBRE

H 10 FASHION FROM SHENZEN: presentazione (h 10), sfilata (h 18), cocktail party (h 18.30), Corso Venezia 51. Su invito

H 17 PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI, cocktail @TEAROSE POP-UP STORE, Via Crose Rossa 2. Su invito. Aperto al pubblico dal 18 al 25 settembre

H 18.30 PREVIEW MOSTRA ETRO GENERATION PAISLE, Via Tortona 56. Su invito. Aperta al pubblico dal 23 settembre al 14 ottobre

H 19 MOSTRA THE ELLE WARDROBE, cocktail, Via Fiori Chiari 3. Su invito. Open air dal 18 al 24 settembre in Via Fiori Chiari

H 19.30 ATELIER GREY GOOSE, incontro con Alice De Togni, influencer lifestyle, Anteo Palazzo del Cinema, Via Milazzo 9

H 21.30 MISSONI AFTER SHOW PARTY, Viale Eginardo Gate . Su invito

H 23 GCDS AFTER PARTY, Piazza Lina Bo Bardi 1. Su invito

AMFAR PARTY E AWARD OF COURAGE AMFAR 2018 a Edward Enninful OBE, Editor-in-chief Vogue UK: cockatail cena placée, asta di beneficenza, performance di Zara Larsson e Julian Perretta, alla Permanente. Su invito

– DOMENICA 23 SETTEMBRE

H 11 GIORGIO ARMANI INAUGURAZIONE MOSTRA SARAH MOON FROM ONE SEASON TO ANOTHER, Via Bergognone 40. Su invito

H 11 LAUNCH OF BIANCA BALTI MATERNITY COLLECTION, Lubar, Via Palestro 16. Su invito

H 18.30 GREEN CARPET FASHION AWARDS ITALIA 2018, CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA IN COLLABORAZIONE CON ECO-AGE e supporto di ICE, MISE e Comune di Milano, Piazza della Scala. Su invito

H 19.30 ATELIER GREY GOOSE, incontro conDiego Cusano fantasy researcher, Anteo Palazzo del Cinema, Via Milazzo 9

– LUNEDì 24 SETTEMBRE

H 11 CHOPARD presenta High Jewellery Collection, Via della Spiga 14. Su invito

H 14 JESSIE fashion show, Piazza Duomo Scalone Arengario. Su invito

H 19.30 GUCCI FASHION SHOW, Le Palace Parigi. Su invito

H 19.30 GREY GOOSE, incontro con Giulia Achenza filmamker, Anteo Palazzo del Cinema, Via Milazzo 9

Le mostre e i festival di Milano Fashion Week P/E 2019:

BONALUMI 1958-2013, fino al 30 settembre, Palazzo Reale, Piazza Duomo 12; DIVINE. BORSE E VOLTI DEL CINEMA ITALIANO, fino al 22 settembre, Via Bagutta; FASHION & DESIGN: THE MOST INFLUENTIAL ITALIAN PORTRAITS, fino al 24 settembre, Milano Fashion Library, Via Alessandria 8; FASHION FILM FESTIVAL MILANO, dal 21 al 24 settembre, Anteo Palazzo del Cinema, Via Milazzo 9. Il 25 settembre, h 1.15: Awards ceremony & cocktail dinner party, Teatro dell’Arte, La Triennale di Milano. Su invito; LA MODA E IL TEATRO CLASSICO, raccolta della compagnia nazionale spagnola di teatro classico, fino al 25 settembre, Istituto Cervantes de Milan, Via Dante 12; LUXUS LO STUPORE DELLA BELLEZZA, fino al 30 settembre, Palazzo Reale, Piazza Duomo 12; MARGHERITA SARFATTI, dal 21 settembre 2018 al 24 febbraio 2019, Sala Piazzetta Reale, Piazza Duomo 8; MILANO XL 2018 MOSTRA-DIMOSTRA, fino al 24 settembre, location varie; OUTFIT ’90: ABITI PER LE GRANDI OCCAISONI NELLA MODA DI PALAZZO MORANDO, fino al 4 novembre, Palazzo Morando, Via Sant’Andrea 6; TIMELESS BEAUTY, L’arte in immagini di Marco Marezza, Il Salotto di Milano, Via della Spiga 2, fino al 10 ottobre.