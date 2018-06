Milano Rally Show 2018, arriva lo spettacolo dei motori ad Arese: le info utili

Milano si conferma città di grandi ed esclusivi appuntamenti sportivi: è, infatti, tutto pronto per la seconda edizione del Milano Rally Show. IL CENTRO, tra i partner ufficiali dell’iniziativa, ospiterà tre entusiasmanti prove speciali presso LA PISTA, lo spazio adiacente l’iconico mall di Arese, di cui una prevista in notturna la sera di sabato 28 luglio, che conferirà alla corsa un effetto scenografico mozzafiato, e due nella giornata di domenica 29 luglio. Dopo il successo dello scorso anno, auto sportive di eccellenza torneranno in città per una sfida adrenalinica che coinvolgerà la capitale meneghina e l’hinterland. LA PISTA, location d’eccezione, storica sede della casa automobilistica Alfa Romeo che oggi rappresenta uno dei fiori all’occhiello del gruppo ACI VALLELUNGA, si presta perfettamente ad accogliere questo progetto per tutti gli appassionati di motori e i tantissimi curiosi.

Alla presentazione della manifestazione sono intervenuti, presso la Sala dell’Orologio a Palazzo Marino, rappresentati istituzionali tra cui il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il Vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, il due volte campione mondiale Miki Biasion e il pluricampione italiano ed europeo Luigi Lucky Battistolli. “Milano è città che ormai familiarizza efficacemente con grandi eventi di diversa natura.” afferma Giuseppe Sala Sindaco di Milano, “in occasione della sua seconda edizione, al Milano Rally Show si avvicineranno molti milanesi appassionati, ma sicuramente anche molti turisti. Perché la manifestazione non una semplice passerella di auto in città, ma un vero e proprio grande spettacolo sportivo.”

Il Motor Show Rally 2018 vedrà coinvolti 60 equipaggi alla guida di auto sportive tra moderne e storiche, per 9 prove speciali che si svolgeranno tra LA PISTA di Arese, il Park Experience Arexpo e il Velodromo Vigorelli per un totale di 71,45 km.