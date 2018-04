Milano PhotoFestival 2018: da oggi la città meneghina diventa capitale della fotografia

La tredicesima edizione di Photofestival è dedicata a “Innovazione Conoscenza Storia”, tre elementi che caratterizzano la realtà e il futuro di una Città, Milano, che conferma il proprio ruolo di Capitale Italiana della Fotografia, grazie all’impegno comune di tutte le forze vive che da tempo lavorano per diffondere la cultura dell’immagine. “Un evento diffuso e consolidato come Photofestival è un grande valore per Milano sia a livello culturale che economico e sociale. Rilancia il significato e la bellezza della fotografia nel tempo delle immagini in diretta sugli smartphone e contribuisce a sostenere le imprese di un settore ancora in difficoltà. Il numero degli eventi di Photofestival, quest’anno ancora in sensibile crescita, dimostra il successo di una manifestazione che rende Milano “Città mondo” sempre più attrattiva.” – dichiara Carlo Sangalli, Presidente Camera di Commercio e Confcommercio Milano.

Photofestival prosegue la stretta collaborazione avviata da tempo con il Comune di Milano, contribuendo con il proprio palinsesto a valorizzare la seconda edizione della Milano PhotoWeek, l’iniziativa interamente dedicata alla fotografia promossa dal Comune e in programma dal 4 al 10 giugno 2018. Saranno circa trenta gli eventi di Photofestival organizzati nel corso della settimana, con opening di mostre e altre iniziative. “Sono molto lieto che anche quest’anno il Photofestival intersechi dal 4 al 10 giugno la propria programmazione con quella della Photoweek, l’iniziativa diffusa che animerà la città per un’intera settimana – dichiara Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura Comune di Milano -. Con questa nuova edizione Photofestival conferma la sua volontà di abitare tutto lo spazio urbano grazie alla collaborazione delle biblioteche milanesi che ospiteranno mostre e iniziative”.

In crescita l’offerta espositiva: Photofestival 2018 presenta 165 mostre fotografiche – quasi tutte con ingresso gratuito – distribuite in un una rete diffusa che dal centro di Milano si allarga alla periferia e all’hinterland, nell’ottica della Città Metropolitana, e per la prima volta in alcune città limitrofe – Pavia e Legnano. Il percorso coinvolge oltre 100 sedi espositive tra gallerie d’arte, luoghi istituzionali, musei, biblioteche, librerie e nuovi spazi che si aprono alla fotografia, riservando come di consueto un ruolo centrale agli storici “Palazzi della Fotografia” di Photofestival: Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano e Palazzo Giureconsulti di Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.