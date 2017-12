Milano: nasce il polo agroalimentare Eccellenze Campane

Dopo essere stato aperto a Napoli e Londra, il polo enogastronomico Eccellenze Campane giunge nel cuore di Milano – in via Cusani 1 (angolo via Broletto) – dove sarà operativo e aperto al pubblico da oggi, 15 dicembre. Il progetto, voluto e avviato da Paolo Scudieri, Presidente di Eccellenze Campane e già patron del Gruppo Adler, nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio campano in un’ottica di filiera corta, dal “produttore” al “consumatore”, concentrando in un’unica struttura le migliori produzioni regionali.

“Milano è la capitale europea del cibo e una vetrina internazionale. Abbiamo ritenuto indispensabile aprire un’altra sede qui. Il nostro è un progetto a tutto tondo, un esperimento di successo che lega il concetto di “punto vendita” a quello di luogo di aggregazione in cui degustare prodotti tipici, certificati e selezionati del territorio campano. Questa apertura rappresenta un segno tangibile dell’impegno con cui il nostro Gruppo continua ad essere ambasciatore del “saper fare” italiano, emblema di una tradizione che ha reso il Made in Italy famoso in tutto il mondo” – ha commentato Paolo Scudieri, Presidente di Eccellenze Campane.

Costruito sul modello della sede di Napoli, il polo agroalimentare Eccellenze Campane a Milano nasce dal progetto dello studio di architettura Storage e vuole essere un inno allo stile mediterraneo, pur strizzando l’occhio al panorama internazionale e metropolitano. Strutturato su due livelli, il concept prevede al piano inferiore un’area dedicata allo street food con reparto caseificio, friggitoria, braceria, caffetteria e soprattutto pizzeria dove sarà protagonista la pizza all’acqua di mare, caratterizzata da un impasto all’acqua marina a lunghissima lievitazione che assicura leggerezza, digeribilità e benessere preservando il gusto autentico degli ingredienti. Al piano superiore invece, la Trattoria Cetara dove tra materie prime eccellenti e sapori semplici, i cuochi rivisiteranno i piatti della tradizione, in linea con un’idea di cucina naturale e contadina, vero marchio di fabbrica di Eccellenze Campane.