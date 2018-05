Milano mostra su Harry Potter: date e orari della ‘Harry Potter The Exhibition’

Milano mostra su Harry Potter: arriva in città l’attesa Harry Potter The Exhibition. Dal 12 maggio al 9 settembre 2018, alla Fabbrica del Vapore è infatti aperta al pubblico la mostra dedicata al maghetto più famoso al mondo. A partire dalla sua premiére mondiale a Chicago, l’esposizione ha ricevuto 4,5 milioni di visitatori con soste a Boston, Toronto, Seattle, New York, Sydney, Singapore, Tokyo, Parigi, Shanghai, Bruxelles e Madrid. “Siamo molto orgogliosi di aver portato, finalmente, Harry Potter: The Exhibition in Italia. Siamo elettrizzati all’idea di accogliere i fan da tutta Italia a Milano”, queste le parole di Mimmo D’Alessandro e Adolfo Galli della D’Alessandro e Galli.

Adesso la Harry Potter The Exhibition è in Italia, e per l’occasione ha trasformato la Fabbrica del Vapore in una piccola Hogwarts. Nella struttura di via Procaccini è stata infatti allestita – e sarà la prima volta in Italia – la mostra su Harry Potter. I visitatoriavranno a disposizione 1600 metri quadrati di allestimento, e potranno ammirare scenari ispirati ai set dei film di Harry Potter con tanto di costumi, oggetti di scena, artefatti e creature provenienti direttamente dalle produzioni cinematografiche della saga. Sono state realizzate infatti le più famose location dei film, comprese la sala comune e il dormitorio di Grifondoro; aule come quelle di Pozioni ed Erbologia e la Foresta Proibita.

Gli appassionati potranno immergersi per qualche ora tra i protagonisti della fortunatissima saga di J.K. Rowling, passeggiando nella sala comune e nel dormitorio dei Grifondoro, nelle aule di pozioni ed erbologia fino alla Foresta Proibita. In questi ambienti troveranno oggetti di scena autentici, costumi e creature usati durante le riprese della famosa serie cinematografica. Non solo: ci saranno anche dei momenti ‘interattivi’ e i visitatori potranno entrare nell’area del Quidditch e lanciare una Pluffa, sradicare la propria mandragola nella rappresentazione dell’aula di Erbologia e anche visitare una ricostruzione della capanna di Hagrid e sedersi sulla sua poltrona gigante. La mostra sarà aperta il lunedì dalle 15 alle 2, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 22 e venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 23. I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale dell’evento.