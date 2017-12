Milano Moda Uomo gennaio 2018: date e calendario ufficiale delle sfilate

E’ tutto pronto per Milano Moda Uomo 2018, appuntamento meneghino con la settimana dedicata alla moda uomo. In particolare, Milano Moda Uomo 2018 si terrà dal 12 al 15 gennaio 2018 con un nuovo format del calendario che riunisce tutti gli appuntamenti. Il racconto, unico e speciale, che ciascun brand intende proporre in coerenza con la propria estetica e visione, viene così evidenziato.

Il nuovo formato del calendario di Milano Moda Uomo 2018, rinnovato anche nel layout, si propone di essere inoltre uno strumento più utile e rispondente alle esigenze degli operatori del settore impegnati durante Milano Moda Uomo. La settimana milanese dedicata alla moda uomo consterà quindi di 13 eventi, 7 presentazioni su appuntamento e 55 appuntamenti, tra eventi speciali, presentazioni e sfilate, di cui alcune co-ed: Diesel Black Gold, Isabel Benenato, Neil Barrett, Marcelo Burlon County of Milan, Dsquared2, Daks, Sartorial Monk, Palm Angels, GCDS e Frankie Morello.

Da alcune stagioni molti brand hanno scelto Milano Moda Uomo per presentare le proprie collezioni uomo e donna insieme, mentre altre sfilate co-ed saranno presenti nel calendario di Milano Moda Donna. In questa stagione, sfileranno per la prima volta a Milano Moda Uomo quattro nuovi brand: Isabel Benenato, brand italiano fondato da Isabel Vitiello, Represent, brand inglese nato nel 2012 dai fratelli George e Mike Heaton, Hunting World, storico brand newyorkese fondato da Robert M. Lee nel 1959. Grazie al supporto di CNMI, sfilerà per la prima volta in calendario anche Sartorial Monk, brand italiano nato dal genio creativo di Sabato Russo. Grandi novità infine anche per quanto riguarda le presentazioni con alcuni brand internazionali per la prima volta in calendario: Big Uncle, Maurizio Miri, Milano140, Tommy Hilfiger, Wu Hao.