Milano Moda Uomo 2017: una cinque giorni dedicata alle collezioni P-E 2018

Si terrà dal 16 al 20 giugno la nuova edizione di Milano Moda Uomo 2017, una cinque giorni interamente dedicata alla moda maschile e all’anteprima per la primavera-estate 2018. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere e anche dove trovare il calendario delle sfilate…

Sarà una “settimana breve” della moda maschile quella prevista da Milano Moda Uomo 2017. Dalla serata inaugurale del 16 giugno sino alla chiusura del 20 giugno, infatti, il capoluogo meneghino sarà teatro delle sfilate di alcuni tra i più importanti brand di moda nazionali ed internazionali. Tra queste segnaliamo quelle di Armani – con le collezioni Emporio Armani e Giorgio Armani – ma anche Versace, Prada, Fendi e Salvatore Ferragamo: come anticipato, non mancheranno marchi internazionali quali Wood Wood, Poan, Malibu 1992, Gcds o Sunnei.

Non solo moda uomo però: alcuni brand, infatti, sceglieranno il palco di Milano Moda Uomo 2017 per portare in passerella anche l’anteprima delle collezioni donna, rinunciando quindi alla tradizionale Milano Fashion Week che quest’anno si terrà dal 20 al 27 settembre. Tutti coloro che vorranno prendere parte alle sfilate, comunque, potranno consultare il calendario completo sul sito ufficiale della kermesse: www.milanomodauomo.it.