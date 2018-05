Milano Mercatone dell’antiquariato sul Naviglio Grande: torna l’evento per gli appassionati di vintage

Milano Mercatone dell’antiquariato sul Naviglio Grande: torna a giugno l’appuntamento per gli amanti del vintage. Domenica 24 giugno infatti avrà luogo l’esposizione-manifestazione che si svolge tra viale Gorizia e il ponte di via Valenza, lungo un percorso di quasi 2 chilometri, con due vie, Corsico e Paoli, cornice del vintage di qualità. Partecipano oltre 380 espositori, che predisporranno accurati allestimenti per la vendita di oggetti antichi di grande valore come mobili, orologi, gioielli, libri, bambole, occhiali, radio, fumetti ed altre rarità. Per l’occasione, inoltre, per intrattenere maggiormente i visitatori, tutti i negozi del quartiere, compresi ristoranti e gallerie d’arte, rimarranno aperti.

Il Mercatone dell’antiquariato sul Naviglio Grande ha il fine di mettere in risalto, con classe, una delle aree più pittoresche della vecchia Milano. Una esposizione vivace dedicata all’antiquariato di qualità e molto ricercato, per i curiosi ed estimatori di oggetti antichi, rari e introvabili altrove. Un appuntamento che in genere si rinnova ogni ultima domenica del mese, ad eccezione di dicembre quando viene anticipato. Pezzi d’epoca, anticaglie, oggetti di artigianato, piccoli mobili, pendoli e orologi, monili, giochi da tavolo e balocchi, articoli e accessori vintage e sportivi, insomma, una grande varietà di articoli per i collezionisti o per chi magari è in cerca di qualche regalo originale da fare.

Ad organizzare la tradizionale manifestazione è l’Associazione Naviglio Grande, fondata nel 1982, garanzia di qualità e serietà dei venditori partecipanti e dei prodotti offerti. Il Mercatone dell’antiquariato trasforma i vicoli del Naviglio Grande e le stradine ad essi adiacenti vestendole di poesia e antico fascino. Gli atelier d’arte della zona restano aperti per l’occasione, con i caratteristici portoncini, i piccoli cortili e le tipiche e romantiche finestrelle. Una location suggestiva che rende ancora più attraente quello scorcio di Milano antica. Ecco le date degli appuntamenti del 2018: 28 gennaio; 25 febbraio; 25 marzo; 29 aprile; 27 maggio; 24 giugno; 29 luglio; 26 agosto; 30 settembre; 28 ottobre; 25 novembre; 16 dicembre (edizione natalizia). Il Mercatone dell’antiquariato rimarrà aperto dalle 9 alle 18.