Milano i Jakson Mania al Teatro Nuovo, data e biglietti: l’omaggio alla pop star più famosa al mondo

Milano concerto tributo a Michael Jackson al Teatro Nuovo, in Piazza San Babila. L’appuntamento è alle ore 20:45 di lunedì 28 maggio 2018. I Jackson Mania portano in Italia e all’estero uno spettacolo curato in ogni dettaglio, per regalare ai fan del grande artista scomparso nel 2009 e al pubblico momenti di grande emozione, per rivivere le emozioni che la musica della pop star sa dare sempre. I Jackson Mania sono la tribute band più richiesta del momento. Il loro è un omaggio all’artista più grande e popolare di tutti i tempi. Il gruppo creato dal batterista Ricky Roma è formato da ballerini professionisti e musicisti che vantano collaborazioni con Tozzi, Masini, Ruggeri, Max Gazzè, Fausto Leali e Pupo. Jacko è impersonato dal cantante e ballerino Andrea Imparato, che emula la popstar di “Thriller” fin dall’età di quattro anni. La parte musicale è curata da Renato Droghetti, mentre le coreografie sono di Andrea Imparato.

Uno spettacolo curato fin nei minimi dettagli, che prevede una struttura scenografica realizzata appositamente per permettere rapidi cambi d’abito e proiezioni video in sincro con le esibizioni canore. Ad arricchire scenografia e coreografia, gli abiti utilizzati dai Jackson Mania, che sono stati commissionati e realizzati negli Stati Uniti da sarti specializzati nella fedele riproduzione dei vestiti originali di Michael Jackson. Lo spettacolo dedicato alla star interazionale per antonomasia, la più amata di tutti i tempi. L’intento è di regalare ai fan e al pubblico emozioni percepibili solo ai concerti di Michael, che purtroppo non si potranno mai più vedere e vivere.

La coverband Jacksonmania ha all’attivo migliaia di concerti in Italia e all’estero; è composta da ballerini scrupolosamente selezionati da una lunghissima serie di provini, nonché dal giovanissimo e talentuoso Andrea Imparato, vero e proprio “impersonator” di Michael Jackson, che fin dall’età di 4 anni si ispira ed emula in tutto il Re del Pop. Negli anni Andrea ha affinato e perfezionato le sue doti di ballerino e cantante, allenandosi e studiando molte ore al giorno.

Concerto tributo a Michael Jackson al Teatro Nuovo lunedì 28 maggio biglietti

Poltronissima Vip Numerata € 39,50;

Poltronissima Numerata € 34,50;

Poltrona Numerata € 29,50.

Teatro nuovo Milano qui tutte le Info .