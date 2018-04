Milano Graphic Art 2018: un fine settimana dedicato alla grafica d’arte

Nell’ambito del palinsesto culturale Novecento Italiano, il Comune di Milano – Cultura e la Soprintendenza del Castello Sforzesco presentano Milano Graphic Art a cura di Claudio Salsi, Giovanna Mori e Alessia Alberti. Due giorni di eventi dedicati alla grafica d’arte oltre 50 appuntamenti che si diffondono dal Castello Sforzesco

in tutta la città metropolitana, nei luoghi simbolo della creatività artistica e dell’artigianato milanese.

Istituzioni, gallerie, associazioni, scuole, accademie, musei, ma anche stamperie e studi d’artista propongono iniziative per adulti e bambini, che svelano i segreti e le alchimie dei processi per la produzione delle immagini e dei multipli su carta. 20 esposizioni con visite guidate gratuite e incontri con gli artisti 20 dimostrazioni per assistere ad interi processi di creazione delle immagini o della fabbricazione del libro 12 workshop di diretta esperienza delle diverse tecniche di disegno e di stampa

Gli aspetti più materiali di questo mondo affascinante sono al centro delle singole attività: dalla scelta della carta alla legatura del libro, dall’uso di inchiostri fino al funzionamento dei torchi, dalle tecniche più antiche alle sperimentazioni contemporanee. Milano Graphic Art, è realizzato in occasione della mostra Novecento di carta, al Castello Sforzesco fino all’ 1 luglio 2018.