Milano Food City 2018 date, programma ed eventi: tutto quello che c’è da sapere

Più di 200 iniziative fra degustazioni, showcooking, colazioni, aperitivi, incontri, street food e itinerari. Sono gli eventi per Milano Food City 2018 promossi dal 7 al 13 maggio dal sistema associativo di Confcommercio Milano. “La seconda edizione di Milano Food City – spiega Giorgio Rapari (Giunta Confcommercio Milano) – consolida la sua presenza sul territorio anche senza l’evento fieristico previsto ogni due anni. Assieme al Comune e agli altri partner (Camera di Commercio, Fiera Milano, Coldiretti, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Umberto Veronesi) abbiamo fortemente creduto nel significato di questa rinnovata Milano Food City giocata sulle 7 virtù del cibo (Gusto, Incontro, Energia, Diversità, Nutrizione, Risorsa, Gioco) che abbina qualità a sostenibilità e solidarietà”. “Un mix di eventi e iniziative – sottolinea Gabriel Meghnagi (consigliere Confcommercio Milano – Associazioni di via) – che rafforza l’attrattività di Milano in un momento di grande interesse per la nostra città”.

Milano Food City 2018 programma ed eventi

Dal 7 al 13 maggio, in occasione di Milano Food City, il Casello Ovest di Porta Venezia, con il sistema associativo del Coordinamento della Filiera Agroalimentare di Confcommercio Milano (Arle, erboristi; Assofood, dettaglianti alimentari; Alga, gelatieri artigianali Assofood; Uevla, enoteche Assofood; Associazione macellai; Sindacato provinciale dettaglianti ortofrutticoli; Associazione panificatori; Assocaseari nazionale), apre le porte al pubblico con un intenso programma di eventi, degustazioni e incontri. Con il filo conduttore “Il gioco delle essenze, degli aromi e delle spezie – Spiegare e degustare” diversi gli approfondimenti su temi legati al valore della frutta e della verdura, della carne, delle tisane, del pane e del gelato. Inoltre vi saranno gli appuntamenti delle Masterclass sul vino (con WineMi e Alga Assofood).

Mercati comunali coperti

Sabato 12 maggio, per Milano Food City, iniziative in tre mercati comunali coperti milanesi (con gli operatori dei mercati e a cura del del Coordinamento della Filiera Agroalimentare di Confcommercio Milano): piazzale Ferrara, Morsenchio, piazza Wagner.

Il programma in dettaglio di Milano Food City 2018

7-10 maggio: le Masterclass sul vino (Casello Ovest di Porta Venezia – necessaria la prenotazione: 0255182421 [email protected]

Lunedì 7 maggio: “Collavini, la storia della Ribolla Gialla” (ore 20.30 a cura di WineMI)

Martedì 8 maggio: “San Marzano vini, la Puglia a Milano” (ore 20.30 a cura di WineMI)

Mercoledì 9 maggio: Banco di assaggio gratuito, cinque le aziende del territorio che proporranno i loro migliori Morellino di Scansano (ore 18.30 a cura di WineMI)

Giovedì 10 maggio: “Gelato nella declinazione del distillato” (ore 19.30 a cura di Alga Assofood)

Giovedì 10 maggio: “Balan presenta una grandiosa selezione di rum” (ore 20.30 a cura di WineMI)

11 maggio al Casello Ovest di Porta Venezia

Gli appuntamenti dalle 18 alle 22

“Spices Experience” a cura di Arle, erboristi;

“Il perlage della mela” degustazione di sidro a cura di Assofood, dettaglianti alimentari;

“Preparazioni di mini tartare di manzo irlandese con abbinamenti agli aromi e alle spezie” a cura dell’Associazione macellai;

“Le piante degli aromi e delle spezie” presentazione di prodotti a tema e “Esposizione arborea: il melo, la mela e le sue proprietà” a cura del Sindacato dettaglianti ortofrutticoli;

“Banco di assaggio di vini” a cura di Uevla, enoteche Assofood;

“Banco di assaggio di formaggi” a cura di Assocaseari nazionale.

“Pani speciali agli aromi e alle spezie” degustazione a cura dell’Associazione panificatori.

Dalle 19.30 alle 20.30

“Gelato allo zenzero con pinzimonio di ortaggi” a cura di Alga, gelatieri artigianali Assofood;

12 maggio nei mercati comunali coperti Ferrara, Morsenchio, Wagner

Mercato comunale coperto piazzale Ferrara 2

ore 8 – 20 “Giornata del Risparmio” (acquisti all’insegna della convenienza)

ore 16 – 20 “…un pomeriggio di follia con musica e magia” merenda per gli ospiti più piccoli.

Mercato comunale Morsenchio – via Guerrieri Gonzaga 1

ore 9- 23 Degustazioni di prodotti tipici italiani

ore 20 – 23 “Una cena al Mercato” esperienza culinaria fuori dagli schemi.

Mercato comunale coperto piazza Wagner 4

ore 19 – 24 “Notte Golosa” apertura straordinaria serale con eventi e degustazioni.

13 maggio al Casello Ovest di Porta Venezia

“Preparazione di mini tartare di manzo irlandese con abbinamenti agli aromi e alle spezie’’ a cura dell’Associazione macellai e banco di assaggio gratuito ‘’Morellino di scansano: un vino, un territorio da scoprire’’ (dalle 12 alle 15).