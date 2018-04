Milano Food City 2018: date, programma e chef stellati presenti

Per l’apertura di Milano Food City, Confcommercio Milano con il supporto di APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani – ospiterà il 7 maggio alle ore 12.30 “L’inaugurazione Conviviale – Le 7 Virtù del Cibo” nel cortile di Palazzo Bovara (Circolo del Commercio corso Venezia, 51) con uno showcooking al quale, con il presidente di Camera di Commercio e Confcommercio Milano Carlo Sangalli, sono stati invitati il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’amministratore delegato di Fiera Milano spa Fabrizio Curci, il presidente di Fondazione Umberto Veronesi Paolo Veronesi, il presidente di Coldiretti Lombardia Ettore Prandini, Fondazione Feltrinelli, Cristina Tajani (assessore al Commercio) e Roberta Guaineri (assessore al Turismo) del Comune di Milano. Gli chef stellati “accompagnatori” che hanno aderito all’inaugurazione conviviale di Milano Food City lunedì 7 maggio, sono: Andrea Aprea; Claudio Sadler; Andrea Berton; Tommaso Arrigoni. Ci saranno anche Sergio Mei; Andrea Provenzani e il pasticcere Alessandro Servida. Sarà distribuita a tutti gli intervenuti la Foody Bag antispreco sponsorizzata da Edenred e prodotta da Re-Box.

“La seconda edizione di Milano Food City – spiega Giorgio Rapari (Giunta Confcommercio Milano) – consolida la sua presenza sul territorio anche senza l’evento fieristico previsto ogni due anni. Assieme al Comune e agli altri partner (Camera di Commercio, Fiera Milano, Coldiretti, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Umberto Veronesi) abbiamo fortemente creduto nel significato di questa rinnovata Milano Food City giocata sulle 7 virtù del cibo (Gusto, Incontro, Energia, Diversità, Nutrizione, Risorsa, Gioco) che abbina qualità a sostenibilità e solidarietà”. “Un mix di eventi e iniziative – sottolinea Gabriel Meghnagi (consigliere Confcommercio Milano – Associazioni di via) – che rafforza l’attrattività di Milano in un momento di grande interesse per la nostra città”.

Mercati comunali coperti

Sabato 12 maggio, per Milano Food City, iniziative in tre mercati comunali coperti milanesi (con gli operatori dei mercati e a cura del del Coordinamento della Filiera Agroalimentare di Confcommercio Milano): piazzale Ferrara, Morsenchio, piazza Wagner.

Il programma in dettaglio

7-10 maggio: le Masterclass sul vino (Casello Ovest di Porta Venezia – necessaria la prenotazione: 0255182421 info@enoclubmilano.com

Lunedì 7 maggio: “Collavini, la storia della Ribolla Gialla” (ore 20.30 a cura di WineMI)

Martedì 8 maggio: “San Marzano vini, la Puglia a Milano” (ore 20.30 a cura di WineMI)

Mercoledì 9 maggio: Banco di assaggio gratuito, cinque le aziende del territorio che proporranno i loro migliori Morellino di Scansano (ore 18.30 a cura di WineMI)

Giovedì 10 maggio: “Gelato nella declinazione del distillato” (ore 19.30 a cura di Alga Assofood)

Giovedì 10 maggio: “Balan presenta una grandiosa selezione di rum” (ore 20.30 a cura di WineMI)

11 maggio al Casello Ovest di Porta Venezia

Gli appuntamenti dalle 18 alle 2

“Spices Experience” a cura di Arle, erboristi;

“Il perlage della mela” degustazione di sidro a cura di Assofood, dettaglianti alimentari;

“Preparazioni di mini tartare di manzo irlandese con abbinamenti agli aromi e alle spezie” a cura dell’Associazione macellai;

“Le piante degli aromi e delle spezie” presentazione di prodotti a tema e “Esposizione arborea: il melo, la mela e le sue proprietà” a cura del Sindacato dettaglianti ortofrutticoli;

“Banco di assaggio di vini” a cura di Uevla, enoteche Assofood;

“Banco di assaggio di formaggi” a cura di Assocaseari nazionale.

“Pani speciali agli aromi e alle spezie” degustazione a cura dell’Associazione panificatori.

Dalle 19.30 alle 20.30

Dalle 19.30 alle 20.30 “Gelato allo zenzero con pinzimonio di ortaggi” a cura di Alga, gelatieri artigianali Assofood;

12 maggio nei mercati comunali coperti Ferrara, Morsenchio, Wagner

Mercato comunale coperto piazzale Ferrara 2

ore 8 – 20 “Giornata del Risparmio” (acquisti all’insegna della convenienza)

ore 16 – 20 “…un pomeriggio di follia con musica e magia” merenda per gli ospiti più piccoli.

Mercato comunale Morsenchio – via Guerrieri Gonzaga 1

ore 9- 23 Degustazioni di prodotti tipici italiani

ore 20 – 23 “Una cena al Mercato” esperienza culinaria fuori dagli schemi.

Mercato comunale coperto piazza Wagner 4

ore 19 – 24 “Notte Golosa” apertura straordinaria serale con eventi e degustazioni.

13 maggio al Casello Ovest di Porta Venezia