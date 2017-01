Milano Food City 2017: programma, date ed eventi, arriva la fiera che ricalca Expo

Milano Food City 2017 è l’evento che a maggio ridisegnerà per una settimana la mappa degli eventi cittadini: una sorta di ibrido tra il Fuorisalone ed Expo, in virtù dell’eredità legata al cibo e alle sue contaminazioni che l’Esposizione Universale ci ha lasciato. Dal 4 all’11 maggio Milano si prepara a diventare protagonista internazionale non soltanto per le sue punte di diamante che all’estero la rendono tanto nota – alta moda e design – bensì per un cavallo di battaglia dell’italianità: la gastronomia. Un focus sul cibo a 360 gradi, legato all’etica, alla bellezza, alla salute, agli sprechi, alle nuove modalità di consumazione.

I luoghi deputati a questo intrigante esperimento resteranno quelli già noti e collaudati per il Fuorisalone: via Tortona e Porta Nuova capofila. Largo a showcooking, fusion art food, incontri con chef stellati, contaminazioni di design e nuove prospettive filosofiche e di fruizione del cibo. Il sindaco Beppe Sala ha dichiarato: “Organizzando questa settimana di incontri ed eventi dedicati all’alimentazione, Milano si conferma città del food“.

Per facilitare la fruizione anche turistica dell’evento un logo contraddistinguerà gli appuntamenti culturali, commerciali e turistici realizzati in occasione di Milano Food City. Il 3 maggio, come antipasto, si terrà una serata gratuita aperta a tutti in uno spazio prestigioso della città che diverrà un percorso sensoriale con performance musicali e artistiche, video-installazioni, per incarnare quella cultura del cibo espressa nella Carta di Milano.