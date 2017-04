Milano Food City 2017: 8 giorni di eventi per scoprire le ultime tendenze del food & beverage

Al via a Milano la nuova edizione di Food City, una settimana interamente dedicata alle ultime tendenze del food & beverage. Comune di Milano, Confcommercio, Fiera Milano e Regione Lombardia – grazie anche alla collaborazione di importanti partner – tornano a scommettere sul patrimonio lasciato da Expo Milano 2015 organizzando una otto giorni che avrà come protagonisti assoluti il cibo e la cultura della sana alimentazione.

“Milano Food City nasce dal desiderio di mettere a frutto quanto la città ha imparato e condiviso durante l’Esposizione Universale del 2015. Con la Carta di Milano e con il Milan Urban Food Policy Pact è stato preso un impegno importante: ridurre il disequilibrio nella distribuzione delle risorse alimentari. Una sfida che la nostra città intende portare avanti con la concretezza e l’entusiasmo che la caratterizzano. Per questo, abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutti i cittadini e i turisti un ricco palinsesto di eventi con cui, allo stesso tempo, celebreremo il food in tutte le sue forme e declinazioni e alimenteremo il dibattito attorno al tema del diritto al cibo. E questo a cominciare già dall’appuntamento inaugurale del 3 maggio: un momento pubblico, aperto e solidale, che permetterà di raccogliere prodotti alimentari per le persone in difficoltà” ha dichiarato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Milano Food City 2017 si terrà dal 4 all’11 maggio 2017 e porterà in città oltre 320 eventi tra incontri, degustazioni, show-cooking e appuntamenti dedicati alle eccellenze culinarie.

“Con questa settimana riportiamo la cultura del cibo e della corretta alimentazione in città, promuovendo la valorizzazione di spazi, come i mercati coperti e angoli di vie di quotidiana frequentazione, che possono diventare luoghi di attrazione turistica al pari di quelli tradizionalmente visitati dai turisti. Attraverso Milano Food City – appuntamento che ci auguriamo diventi fisso nel calendario della città, arricchendo il palinsesto di offerte tematiche che, dalla moda al design, già sperimentano da tempo una forte risonanza internazionale – non solo veicoliamo il grande patrimonio gastronomico italiano, ma promuoviamo la città da punti di vista non scontati, per favorirne una scoperta più autentica, senza tralasciare la lotta allo spreco e l’attenzione ai più bisognosi” hanno spiegato invece gli assessori alle Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani, e al Turismo e Qualità della vita, Roberta Guaineri. Il programma completo di Milano Food City 2017 è consultabile sulla pagina web ufficiale www.milanofoodcity.it.