Milano Film Festival 2017: date, programma, biglietti e info dell'”episodio 3″

Dopo i primi episodi estivi, il Milano Film Festival 2017 è pronto a tornare con il suo “episodio 3”. Tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre, infatti, la kermesse porterà nella città meneghina ben 11 giorni di proiezioni ed eventi dislocati in alcune delle zone più innovative della città.

Al via – nell’ambito della 22esima edizione – l'”episodio 3″ del Milano Film Festival 2017. L’appuntamento è dal 28 settembre all’8 ottobre, 11 giorni durante i quali Milano diventerà la capitale italiana del cinema indipendente. In particolare, la kermesse occuperà gli spazi di una delle zone più innovative di Milano ovvero quella del distretto Tortona: i luoghi del festival saranno infatti il Mudec, il Base Milano ma anche il Cinema Ducale.

Anche quest’anno, il Milano Film Festival si articolerà con due sezioni principali quali il Concorso Lungometraggi – riservato ad opere e prime e seconde di autori provenienti da ogni parte del mondo e in anteprima italiana – e il Concorso Cortometraggi, dedicato invece agli Under 40. Tra le novità imperdibili del Milano Film Festival 2017 ricordiamo l’anteprima italiana di England is Mine, già candidato agli Oscar nel 2014 come Miglior Cortometraggio. Anche quest’anno, la kermesse sarà anche l’occasione per partecipare a numerosi eventi collaterali: tra questi ricordiamo il Milano Film Festivalino – dedicato a famiglie e bambini – ma anche la maratona di animazione, generalmente particolarmente apprezzata dai geek. Maggiori informazioni e programma completo su www.milanofilmfestival.it.