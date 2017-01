Milano Fashion Week, trend moda uomo inverno 2017 (foto)

Si è conclusa oggi, martedì 17 gennaio 2017, la Milano Fashion Week, settimana della moda meneghina dedicata alle anticipazioni della moda uomo per l’autunno inverno 2017-2018.

Preso il testimone da Firenze, l’edizione numero 91 di Pitti Uomo si è chiusa con 24.300 compratori intervenuti, provenienti da più di 100 paesi esteri, e un totale visitatori che ha raggiunto circa 36.000 presenze,

Milano Moda Uomo si è confermata essere una fashion week forte, innovativa ed internazionale nonostante sia vittima del nuovo corso della moda con sfilate miste e non solo.

Oltre 70 le collezioni moda uomo autunno inverno 2017-2018 protagoniste in questa edizione della Milano Fashion Week. Accanto ai grandi e immancabili nomi del fashion system made in Italy e non solo, come Prada, Moschino tornato dopo diverse stagioni di assenza, Missoni, Salvatore Ferragamo per la prima volta firmato da Guillaume Meilland e Antionio Marras, si è assistito a attesi debutti come quelli di Billionaire con tanto di party, Cédric Charlier che ha lasciato Parigi per Milano e unito le collezioni uomo/donna, Federico Curradi protagonista con la sua linea personale passando per Plein Sport, linea di sportswear targata Philippe Plein che dopo aver abbandonato la Madonnina per la Grande Mela è tornato a Milano in questi giorni inaugurando anche una vera e propria “mega mansion”, ovvero un tempio del lifestyle dedicato esclusivamente all’uomo, fino a Palm Angels, label lanciata nel settembre del 2014 dal direttore artistico di Moncler, Francesco Ragazzi.

Ad inaugurare le sfilate della Milano Fashion Week dedicate alla moda uomo per l’inverno 2017-2018 è stata la passerella di Ermenegildo Zegna con la prima collezione disegnata dal neo direttore artistico Alessandro Sirtori, dopo il debutto a Pitti Uomo 91 con la linea Z Zegna, mentre a chiudere oggi, ci ha pensato come di consueto Giorgio Armani prima con il progetto rivolto alla nuova generazione di designer, quest’anno aperto a tre brand internazionali Moto Guo (Malesia), Consistence (Cina e Taiwan), Yoshio Kubo (Giappone), e infine con la sfilata della sua main line.

Sfogliate la gallery dedicata al meglio delle sfilate della moda uomo per l’autunno inverno 2017-2018 protagoniste della Milano Fashion Week di gennaio 2017 per scoprire i trend moda uomo per il prossimo inverno 2017.

Domani al via l’edizione moda uomo della Parigi Fashion Week.