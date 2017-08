Milano Fashion Week settembre 2017: eventi, date e calendario completo delle sfilate

Torna puntuale anche quest’anno la Milano Fashion Week di settembre 2017, la settimana meneghina dedicata alla moda donna. Dopo una prima anticipazione in giugno – con la Milano Moda Uomo – il capoluogo lombardo torna quindi ad essere grande protagonista del panorama nazionale ed internazionale del fashion. Ma cosa aspettarsi da questa nuova edizione?

Come sempre, anche quest’anno la Milano Fashion Week di settembre porterà in città grandi nomi della moda: tra questi ricordiamo Gucci, Alberta Ferretti, Max Mara ma anche Versace, Salvatore Ferragamo e molti altri. Organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, l’evento rappresenta la manifestazione più prestigiosa tra quelle dedicate alla moda. Dopo quello di giugno dedicato alla moda uomo, quindi, il secondo appuntamento con la Milano Fashion Week sarà dal 20 al 25 settembre 2017: ma cosa aspettarsi da questa nuova edizione?

L’appuntamento con la Milano Fashion Week vede ovviamente come grandi protagoniste le sfilate, dedicate in particolare alla Primavera/Estate 2018. Il pubblico e i professionisti del settore potranno quindi prendere parte ai fashion-show e sfilate ospitati in meravigliose location racchiuse nel quadrilatero della moda. Ma non solo: anche per questa edizione sarà possibile visitare il Fashion Hub di Piazza Gae Aulenti, vero e proprio cuore della Milano Fashion Week, dove sarà allestito il Fashion Hub Market ovvero un nuovo progetto a sostegno dei brand emergenti. Vi lasciamo infine al calendario completo delle sfilate, consultabile insieme a tutte le altre info sul sito ufficiale www.milanomodadonna.it.

In copertina, credit: Pixabay.com