Milano Fashion Week: Mariano di Vaio e la moglie Elonora Brunacci aprono sfilata D&G

Milano Fashion Week: Mariano di Vaio e la moglie Eleonora Brunacci aprono la sfilata di Dolce & Gabbana. La famiglia Di Vaio, famosa in tutto il mondo, icona del ‘made in Italy, prtagonista in passerella. Due giovani che rappresentano uno stile di vita, una nuova realtà e dominano l’impero dei social network. Il Made in Italy e la famiglia al centro di tutto ed è così che l’imprenditore ed icona di stile italiana famosa nel mondo Mariano Di Vaio e la moglie avvocato Eleonora Brunacci sono stati scelti come ‘icone’ da far sfilare nell’apertura della sfilata Spring Summer 2019 di “Dolce & Gabbana’ di ieri, 23 settembre, a fianco di grandi nomi della moda e dello spettacolo come Monica Bellucci e Carla Bruni.

La coppia, visibilmente emozionata, è stata comunque assoluta padrona della scena. Di Vaio, la cui popolarità è in continua ascesa con oltre 11 milioni di follower sui social network, è anche un imprenditore di successo a capo di un’azienda con oltre 25 dipendenti; la moglie Eleonora, invece, è un noto avvocato in carriera oltre che donna di famiglia e madre. I coniugi sono diventati da qualche mese genitori del secondo figlio, Leonardo Liam, Lady Di Vaio ha partorito tre mesi fa e già calca le passerelle!

Ieri, in totale sintonia, si sono dati la mano in questo importante momento davanti ad una platea internazionale; il pubblico del prestigioso brand “Dolce & Gabbana” che sempre di più manifesta e mette al centro dell’attenzione la famiglia ed il Made in Italy, gli stessi valori che rendono unici ed inimitabili la famiglia Di Vaio.

