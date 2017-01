Milano Fashion Week al via le sfilate moda uomo inverno 2017, tutti gli eventi e le presentazioni

E’ Ermenegildo Zegna a passare simbolicamente il testimone di Pitti Uomo 91 alla Milano Fashion Week.

Con una sfilata dedicata alla mail line del Gruppo in programma per questa sera, 13 gennaio 2017, la maison che è stata protagonista a Firenze con la collezione Z Zegna, inaugurerà la kermesse meneghina dedicata alle anticipazioni della moda uomo per l’autunno inverno 2017-2018.

Ricco il calendario delle sfilate che animeranno questa edizione di Milano Moda Uomo a partire da oggi, venerdì 13 gennaio, fino a martedì 17 gennaio. Come di consueto non mancheranno poi tantissimi eventi, party e presentazioni, modalità da sempre molto amata dalle maison di accessori di lusso e non solo.

Tra gli appuntamenti da non perdere di questa edizione di Milano Fashion week gennaio 2017, i cocktail, come quello targato Jonofui, le inaugurazioni, come l’opening della boutique Lardini e Gabriele Pasini piuttosto che di Philipp Plein, i party after-show come quello Dsquared2 in programma domenica 15 a patire dalle 20, la festa è su invito.

Per tutta la durata della kermesse, Palazzo Morando ospita “RICAMI DI LUCE. Paillettes e lustrini nella moda di Palazzo Morando 1770-2004″ la mostra Costume Moda Immagine a cura di Gian Luca Bovenzi, Barbara De Dominicis e Ilaria De Palma. Aperta al pubblico sarà visitabile fino al 2 luglio prossimo.

Infine, sabato 14 gennaio 2017, Automobili Lamborghini presenterà la sua collezione moda uomo autunno inverno 2017-2018 con un evento in collaborazione con L’uomo Vogue “Dynamize your Style”.

Per sapere tutto su questa edizione di Milano Moda Uomo non vi resta che seguire Luxgallery.it, per il resto ecco il calendario ufficiale delle presentazioni della Milano Fashion Week dedicata alle collezioni moda uomo per l’autunno inverno 2017-2018:

Venerdì 13 gennaio 2017

15,00/19,00 ANDREA POMPILIO – VIA PROCACCINI, 11

Sabato 14 gennaio 2017

09,00/14,00 JIMMY CHOO – VIA MANZONI, 7

09,00/18,00 ANDREA POMPILIO – VIA PROCACCINI, 11

09,30/12,00 OMⱯR – VIA SAVONA, 43

10,00/18,00 BRUNELLO CUCINELLI – VIALE MONTELLO, 16

10,00/18,00 KITON – VIA PONTACCIO, 21

10,00/19,00 CHURCH’S – VIA MARINO, 7

11,00/13,00 CANALI – VIA M. BONGIORNO, 13 INGRESSO DA PROMENADE VARESINE

14,30/17,30 TOD’S – VIA MOZART, 12

15,00/18,00 DONDUP – VIA SIRTORI, 22

15,00/20,00 LUCA LARENZA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 17

Domenica 15 gennaio 2017

09,00/18,00 ROSSIGNOL – CORSO VENEZIA, 14

09,00/18,00 SILVIO FIORELLO – VIA MONTENAPOLEONE, 1

09,30/15,00 GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN – VIA MONTENAPOLEONE, 18

10,00/15,00 SANTONI – CORSO VENEZIA, 51

10,00/16,00 CIFONELLI – VIA SPIGA, 7

10,00/18,00 ELEVENTY – CORSO VENEZIA, 14

10,00/19,00 DAVID YURMAN – PIAZZA SANT’EUFEMIA, 3

11,00/15,00 PAL ZILERI – VIA ENRICO BESANA, 12

11,00/16,00 FERUTDIN ZAKIROV – VIA MANZONI, 23

11,00/18,00 FURLA – VIA BERCHET, 2 INGRESSO VIA SAN RAFFAELE

11,30/16,30 VALEXTRA – VIA MANZONI, 3

12,00/18,00 JONOFUI – VIA DELLA SPIGA, 34

Lunedì 16 gennaio 2017

10,00/18,00 FRATELLI ROSSETTI – VIA CINO DEL DUCA, 8

10,00/19,00 CAR SHOE – VIA DELLA SPIGA, 1

10,30/17,30 EDHÈN – VIA ANDEGARI, 9

11,00/14,00 ERMANNO SCERVINO – VIA MANZONI, 37

18,00/21,00 TRUSSARDI – VIA BRERA, 28

18,30/21,30 JF LONDON – VIA MANZONI, 29

19,00/22,00 PAUL&SHARK – VIA CIOVASSINO, 3

Presentazioni su appuntamento:

ARTIOLI dal 14.01

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 26, tel. 349 3853086 / 0331 841061

HARMONT & BLAINE dal 14.01

VIA TORTONA, 37, tel. 02 76316025

JONOFUI dal 13.01 al 16.01

VIA MONTENAPOLEONE, 8 – 2° PIANO, tel. 3426931157 – 0272080319

MORESCHI dal 10.01 al 17.01

PIAZZA SAN CARLO, 2, tel. 338 6573128

MR & MRS ITALY dal 13.01 al 16.01

VIA MONTENAPOLEONE, 8 – 2° PIANO, tel. 3426931157 – 0272080319