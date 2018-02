Milano Fashion Week 2018: date, info e calendario delle sfilate

E’ tutto pronto per la nuova edizione della Fashion Week meneghina. Appuntamento infatti dal 20 al 26 febbraio 2018 con Milano Moda Donna fall/winter 2018/19 che porterà in città un ricco programma di appuntamenti. Tra questi, cresce sempre di più l’attesa per le 64 sfilate (tre doppie) ma non solo: in calendario anche 92 presentazioni, tre presentazioni su appuntamento e 18 eventi , per un totale di 156 collezioni.

Quella di Milano Moda Donna 2018 è un’edizione ricca di novità, con Moncler che quest’anno aprirà ufficialmente la settimana della moda, Tommy Hilfiger che ha scelto il capoluogo lombardo come quarta tappa del suo #TOMMYNOW, e che per la prima volta vede in calendario Erika Cavallini, Francesca Liberatore e Christian Pellizzari. Questi ultimi due sfileranno grazie al supporto della Camera Nazionale della Moda Italiana, come anche Angel Chen, Brognano, Lucio Vanotti, Ricostru e Ujoh. In questa stagione, inoltre, torna in calendario Emilio Pucci.

Ma non solo: a Milano, moda è anche sinonimo di cultura. E’ per questo che – collateralmente alla Fashion Week – la Camera Nazionale della Moda Italiana, per i sessant’anni dalla fondazione, celebra l’importanza e il valore della moda italiana con la mostra “ITALIANA. L’Italia vista dalla moda 1971-2001”, a cura di Maria Luisa Frisa e Stefano Tonchi. Una mostra promossa e prodotta in collaborazione con Comune di Milano e Palazzo Reale, con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e ICE Agenzia. L’inaugurazione il 21 febbraio aprirà la settimana della moda di Milano. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 6 maggio 2018 e l’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto a CNMI Fashion Trust. “ITALIANA” è stata realizzata con il main partner Yoox-Net-A-Porter e con la collaborazione di Pomellato e dei manichini di La Rosa.

Il calendario completo delle mostre è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione.