Milano Fashion Week 2018: Antonelli Firenze presenta a Milano Moda Donna la collezione FW 18/19

Durante la Milano Fashion Week 2018 che si sta svolgendo nella città meneghina, Antonelli Firenze ha presentato la sua collezione donna per l’autunno inverno 2018/2019. Le proposte del brand giocano su cromie, contrasti e sovrapposizioni superando ogni confine. Un’esplosione di colori decisi e ricchi di personalità che, declinati nei tessuti invernali e nelle fantasie jacquard, perdono ogni stagionalità e propongono un nuovo accostamento con i bianchi, i grigi, i cammelli.

Il giallo del sole, il rosso fiamma, l’arancione-ruggine, il blu copiativo e il verde-turchese, sono le inaspettate cromie dei cappotti bon ton in lana, di quelli in alpaca strappata, dei nuovi montoni dal peso piuma, dei capospalla damascati e dei lunghi chimono floreali.

Mentre diventano elemento decorativo come bande laterali dei pantaloni esaltano la luminosità nelle fantasie delle camicie in seta. Fanno la differenza le tante versioni del velluto, declinato nelle nuance della collezione e proposto a costa schiacciata, liscio, jacquard, stampato per gonne, pantaloni, blazer, ma anche in cappotti vestaglia o modelli jogging che, a costa schiacciata, diventano nei loro colori un capo elegante. E il blu diventa il nuovo nero nei look più formali dove i pantaloni in seta sono da indossare con maglie over in angora dal peso piuma.