Milano Fashion Week 2018, anteprime: Viola Ambree presenta la capsule collection “Rinascita”

Viola Ambree, brand di lifestyle a 360° e Made in Italy al 100% nasce nel 2013 dall’idea di Viola Campana, designer già affermata nel mondo dei gioielli e con grande esperienza nel design di lusso. Il brand si presenta con due linee destinate una al segmento haute couture e l’altra al pret-à-porter. Viola Ambree durante la Milano Fashion Week presenta la sua capsule collection donna e accessori dall’eleganza sofisticata, raffinata, ricercata nei tessuti e contemporanea che rilancia antiche tecniche sartoriali.

La collezione A/I 2018/2019 si chiama “Rinascita” e sarà presente presso lo Showroom Blu Wom Milano in Via Sant’Agnese 14 dal 21 febbraio al 5 marzo p.v. Viola Ambree propone una linea completa moda, in cui capi abbigliamento e accessori si fondono e si caratterizzano per l’utilizzo di tecniche tradizionali/artigianali della couture. Il risultato: collezioni dalle forme moderne, sottili e scultoree.